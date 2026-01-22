Украине нужно продержаться эту зиму, и тогда уже весной она сможет получить преимущество в войне с Россией, а к 4 июля — Дню независимости США — добиться мира, считает бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, пишет LETA со ссылкой на INTERFAX-UA.

«Я действительно верю, что если Украина выдержит эту зиму — январь, февраль — и доживёт до марта и апреля, тогда преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины», — заявил Келлог в дискуссии Фонда Пинчука «Роль США в мире», прошедшей в рамках проекта «Украина: авангард будущего» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я надеюсь, что к этому лету, ко Дню независимости, на земле наступит мир», — добавил Келлог, подчеркнув, что Вооружённые силы Украины способны полностью остановить российских оккупантов.

Отставной генерал-лейтенант Келлог выразил уверенность, что Россия не сможет победить в развязанной против Украины войне.

«Он (Путин) измеряет своё продвижение метрами, а не милями. И его нет ни в Одессе, ни в Киеве, он вообще не вышел за пределы Донбасса (…) у него серьёзные проблемы. Я думаю, что сейчас Путин не хочет стать Николаем II, последним российским царём (…) Думаю, он ищет достойный способ выйти из этой ситуации. Потому что он знает, что не выиграет эту войну», — заявил Келлог.

В качестве одного из аргументов Келлог указал на то, что передовые части российской армии были разгромлены и потеряли более 20 генералов.

«Поэтому я надеюсь на хороший результат. Думаю, мы движемся, возможно, к последнему этапу мирных переговоров, к развитию мира. У нас есть Стив Уиткофф, которого я хорошо знаю, и Джаред Кушнер, отличный переговорщик, и они сейчас находятся здесь, в Давосе, чтобы завершить переговоры. Чтобы выяснить, какова будет позиция Путина, они отправятся в Москву», — отметил Келлог.

Он также подчеркнул, что препятствием для прогресса в переговорах является не Украина, а Путин. По его мнению, Путин боится признать провал начатой им войны, а также возвращения домой огромного числа солдат, многие из которых будут разочарованы, поскольку больше не смогут получать высокие выплаты за участие или смерть в войне.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Келлог отметил, что они были разработаны его командой совместно с Кушнером. Эти гарантии, по его словам, достаточно надёжны, а коалиция доброй воли готова разместить войска на территории Украины и оказать военную поддержку.

Келлог добавил, что после достижения мира украинская армия будет насчитывать 800 тысяч военнослужащих и станет крупнейшей в Европе.

«Если они смогут обучить такую большую армию, вооружить такую большую армию, тогда никто не захочет с ними воевать. Я не думаю, что русские захотят снова это делать. А когда они остановят войну, будет очень трудно её возобновить», — отметил он.