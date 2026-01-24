Сгенерированное ИИ изображение Дональда Трампа с пингвином и флагом США в Гренландии вызвало волну насмешек. Пользователи соцсетей указывают на очевидную фактологическую ошибку - пингвины не обитают в Арктике.

На фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии к США Белый дом опубликовал фото американского президента вместе с пингвином. Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта и размещенное в официальном аккаунте Белого дома в X, быстро стало объектом насмешек и критики в социальных сетях.

На опубликованном изображении Трамп идет по снегу рядом с пингвином, который держит американский флаг. Оба направляются в сторону гор, где развевается флаг Гренландии. Пост сопровождается подписью: "Обнимите пингвина".

Вслед за этим контент с пингвином опубликовало министерство внутренней безопасности США. В аккаунте ведомства в X появилось смонтированное видео с американскими военными и одиноким пингвином, идущим по заснеженной местности. "Американцы всегда знали "почему", - говорится в подписи к ролику. Белый дом сделал репост этой публикации.

"Пингвин-нигилист" из фильма Херцога

Эти кадры взяты из документального фильма легендарного немецкого режиссера Вернера Херцога (Werner Herzog) "Встречи на краю света" 2007 года, где одинокий пингвин Адели удаляется от своей колонии и направляется вглубь Антарктиды. За кадром Херцог почти растерянно спрашивает: "Но почему?" Эта сцена со временем превратилась в интернет-мем под названием "пингвин-нигилист".

Публикация Белого дома быстро вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Многие пользователи X напомнили, что пингвины в Гренландии не обитают - их естественная среда находится в Антарктическом регионе и близлежащих к нему местах.

Пингвины не в первый раз попадают в фокус медийного внимания в связи с Дональдом Трампом. Ранее, в 2025 году, президент США ввел повышенные тарифы в размере 10% на импорт почти изо всех стран мира, кроме России и Беларуси. Тогда под пошлины попали, в частности, острова Херд и Макдональд в Южном океане, где люди не живут , но расположены большие колонии этих птиц. Официально острова относятся к Австралии.