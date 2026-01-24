Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Белый дом публикует фото пингвинов в Гренландии, где их нет 2 813

В мире
Дата публикации: 24.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Белый дом публикует фото пингвинов в Гренландии, где их нет

Сгенерированное ИИ изображение Дональда Трампа с пингвином и флагом США в Гренландии вызвало волну насмешек. Пользователи соцсетей указывают на очевидную фактологическую ошибку - пингвины не обитают в Арктике.

На фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии к США Белый дом опубликовал фото американского президента вместе с пингвином. Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта и размещенное в официальном аккаунте Белого дома в X, быстро стало объектом насмешек и критики в социальных сетях.

На опубликованном изображении Трамп идет по снегу рядом с пингвином, который держит американский флаг. Оба направляются в сторону гор, где развевается флаг Гренландии. Пост сопровождается подписью: "Обнимите пингвина".

Вслед за этим контент с пингвином опубликовало министерство внутренней безопасности США. В аккаунте ведомства в X появилось смонтированное видео с американскими военными и одиноким пингвином, идущим по заснеженной местности. "Американцы всегда знали "почему", - говорится в подписи к ролику. Белый дом сделал репост этой публикации.

"Пингвин-нигилист" из фильма Херцога

Эти кадры взяты из документального фильма легендарного немецкого режиссера Вернера Херцога (Werner Herzog) "Встречи на краю света" 2007 года, где одинокий пингвин Адели удаляется от своей колонии и направляется вглубь Антарктиды. За кадром Херцог почти растерянно спрашивает: "Но почему?" Эта сцена со временем превратилась в интернет-мем под названием "пингвин-нигилист".

Публикация Белого дома быстро вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Многие пользователи X напомнили, что пингвины в Гренландии не обитают - их естественная среда находится в Антарктическом регионе и близлежащих к нему местах.

Пингвины не в первый раз попадают в фокус медийного внимания в связи с Дональдом Трампом. Ранее, в 2025 году, президент США ввел повышенные тарифы в размере 10% на импорт почти изо всех стран мира, кроме России и Беларуси. Тогда под пошлины попали, в частности, острова Херд и Макдональд в Южном океане, где люди не живут , но расположены большие колонии этих птиц. Официально острова относятся к Австралии.

×
Читайте нас также:
#Дональд Трамп #искусственный интеллект #социальные сети #Гренландия #белый дом #пингвины #Беларусь #Россия #тарифы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео