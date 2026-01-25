«Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах 1 568

В мире
Дата публикации: 25.01.2026
УНИАН
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "продуктивными" и проходили в "дружественной" атмосфере, пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что переговоры включали как совместные встречи американских посредников с российскими и украинскими переговорщиками, так и прямую встречу россиян и украинцев без присутствия американцев.

"Обсуждалось все. Никто не был обеспокоен ходом дискуссии ни с одной стороны. Мы не упустили ни одного вопроса из обсуждения, и нам не пришлось никого подталкивать. Мы увидели много уважения в зале, потому что люди действительно искали решения", – сказал один из американских чиновников.

В конце второго дня переговоров три группы вместе пообедали.

"В какой-то момент все выглядели почти как друзья. У меня появилось чувство надежды", – сказал американский чиновник.

#США #Украина #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
