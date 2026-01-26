Эксперт призвал страны Балтии заблаговременно привести вооруженные силы в боевую готовность 1 539

В мире
Дата публикации: 26.01.2026
currenttime.tv
Изображение к статье: Эксперт призвал страны Балтии заблаговременно привести вооруженные силы в боевую готовность

Украинские эксперты считают, что в настоящее время, в сложившейся геополитической ситуации, наступил наиболее благоприятный момент для возможной военной агрессии России и Беларуси против стран Балтии.

Андрей Клименко, директор «Института стратегических исследований Черного моря», предупреждает: наблюдаются признаки и сходства с периодом перед полномасштабным вторжением в Украину, в том числе растущая агрессивная и враждебная риторика в российских СМИ, особенно в отношении Калининграда и стран Балтии.

Он приводит примеры из российской пропаганды, где, например, Литва называется «географической ошибкой» и «гнездом русофобии», которое «пришлось уничтожить». Калининград сравнивается с Ленинградом во время блокады, а страны НАТО – с агрессорами.

Эксперт подчеркивает, что Путин утратил влияние на мировой политической арене и ищет возможность восстановить свой образ «альфа-самца». Поскольку в Украине это больше невозможно, он может обратиться против стран Балтии или осуществить свержение Лукашенко в Беларуси.

Клименко считает, что Россия действует не как классическое государство, а как структура, созданная спецслужбами, чье мышление основано на тактике разведывательных служб — использовать хаос и неопределенность для проведения агрессивных действий, таких как провокации или относительно небольшие военные операции.

Он также предупреждает: в настоящее время Запад занят своими внутренними проблемами, и реакция НАТО на небольшую агрессию, например, захват эстонского острова, может быть запоздалой и недостаточной. Для Путина регион Балтии важен не только стратегически, но и символически — это связано с желанием восстановить влияние СССР и равенство с США, как это было во времена холодной войны.

#Путин #НАТО #пропаганда #безопасность #спецслужбы #геополитика #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
