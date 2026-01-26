Премьер министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на канадские товары в случае движения в этом направлении.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения риторики Вашингтона вокруг контактов Канады с Пекином и опасений США, что канадская территория может стать обходным маршрутом для китайского экспорта на американский рынок.

По данным Reuters, Карни подчеркнул, что Канада соблюдает обязательства в рамках соглашения США Мексика Канада, которое ограничивает возможность заключать торговые сделки с так называемыми нерыночными экономиками без согласованных процедур. Он добавил, что разговоры о свободной торговле с Китаем не ведутся, а текущие контакты с Пекином касаются отдельных торговых проблем и точечных мер, а не полноценного соглашения.

Поводом для нового витка напряженности стали сообщения о договоренностях Канады и Китая по отдельным тарифным вопросам, включая направления, связанные с электромобилями и сельхозпродукцией. Ранее Reuters сообщал о попытках Оттавы частично перезапустить торговый диалог с Китаем после длительного периода охлаждения отношений. На этом фоне Трамп публично предупредил, что любые шаги Канады к масштабной сделке с Пекином приведут к жестким ответным мерам, включая 100% тарифы на импорт из Канады.

В американской администрации тему поддержал министр финансов США Скотт Бессент, который в комментариях СМИ увязал потенциальные меры с риском перенаправления китайских товаров через Канаду и возможным давлением на американский рынок. В Канаде, в свою очередь, попытались снять напряжение, зафиксировав, что речь не идет о свободной торговле с Китаем, а о более узком наборе решений по спорным позициям.

Ситуация быстро приобрела политический оттенок, поскольку для Канады рынок США остается ключевым, а любые угрозы масштабных тарифов способны ударить по экспорту и по цепочкам поставок в промышленности и агросекторе. Одновременно Оттава стремится сохранить пространство для внешнеторгового маневра и для работы с крупными партнерами в Азии, не переходя красные линии, которые Вашингтон трактует как угрозу собственным интересам.