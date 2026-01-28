Издание Politico сообщило со ссылкой на пять источников в ЕС, что премьер-министр Словакии был шокирован душевным состоянием Трампа во время их личной встречи. Роберт Фицо и Белый дом категорически это отрицают.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически опроверг утверждение издания Politico о том, что в ходе неформального общения в Брюсселе он рассказал лидерам Евросоюза, что его шокировало душевное состояние президента США Дональда Трампа во время их личной встречи 17 января в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. "Я не выступал на неформальном саммите в Брюсселе, как и другие премьер-министры. Я открыто критиковал этот саммит, его подготовку и созыв. Ни с одним премьер-министром или президентом я не разговаривал неофициально о своем визите в США на саммите", - написал Фицо в Facebook в среду, 28 января.

Словацкий премьер назвал материал Politico "злоупотреблением для ликвидации оппонентов" и "безосновательной ложью СМИ". "Была жесткая попытка помешать моему визиту в США, как и моему визиту в Россию, где даже некоторые страны ЕС не разрешили мне пролететь над их территорией!" - припомнил в числе прочего Фицо, добавив, что он "согласен со многими стратегиями президента США, с некоторыми нет" и "ценит встречи с американским президентом".

В свою очередь в Вашингтоне публикацию Politico назвали фейком. "Это абсолютно фейковая информация от анонимных европейских дипломатов, пытающихся привлечь к себе внимание. Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной", - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Кроме того, присутствовавший на встрече с Трампом и Фицо неназванный высокопоставленный чиновник администрации президента США заявил Politico, что не помнит никаких неловких моментов или неуместных обменов репликами в ходе встречи этих политиков.

Роберт Фицо после встречи с президентом США в его частной резиденции во Флориде заявил лидерам стран ЕС, что обеспокоен душевным здоровьем Трампа, сообщило несколькими часами ранее издание Politico со ссылкой на пятерых анонимных европейских дипломатов . По их словам, премьер-министр Словакии сделал это заявление на отдельной неформальной встрече ряда лидеров и главных должностных лиц ЕС, а не во время официальных переговоров за круглым столом.

Как утверждают двое из них, Фицо использовал слово "опасный", описывая то, как президент США вел себя во время их личной встречи в поместье Трампа во Флориде. По утверждению еще одного из источников издания, словацкий премьер был "травмирован" разговором с главой Белого дома, подчеркивая, что Трамп был "не в себе". Собеседники Politico также добавили, что не знают подробностей того, какие именно действия президента США вызвали такую реакцию Фицо.

По сведенияи издания, разговор премьер-министра Словакии и европейских политиков состоялся в Брюсселе 22 января на полях экстренного саммита ЕС, созванного на фоне угроз Трампа захватить Гренландию. Свои источники Politico описало так: они "представляют четыре разных правительства стран ЕС, пятый - высокопоставленный чиновник ЕС".