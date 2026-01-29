Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Моряков английского ВМФ лишают традиционной чарки - чтобы были готовы реагировать 2 443

В мире
Дата публикации: 29.01.2026
Euronews
Изображение к статье: Моряков английского ВМФ лишают традиционной чарки - чтобы были готовы реагировать

Британский флот ужесточает требования по употреблению алкоголя на борту - чтобы моряки "были готовы реагировать на динамичные требования военно-морских операций". Хотя еще совсем недавно матросам выдавали традиционную ежедневную чарку рома.

Военно-морские силы Великобритании вводят ограничения на употребление алкоголя в море, что знаменует собой очередной отход от многовековой культуры пития на флоте. Об этом сообщило в четверг министерство обороны страны.

Согласно новым правилам, представленным на этой неделе, военнослужащие Королевского флота должны употреблять не более трех единиц алкоголя в день или 14 единиц в неделю, находясь в море, независимо от звания, сообщил источник в оборонном ведомстве.

Каждое судно должно будет придерживаться трезвого образа жизни по крайней мере два дня в неделю. По словам чиновников, в целях пропаганды ответственного отношения к алкоголю будет обеспечена возможность приобретения безалкогольной и слабоалкогольной продукции.

Это заменяет предыдущие рекомендации, согласно которым морякам разрешалось выпивать две банки пива в день, что эквивалентно более чем трем единицам в зависимости от крепости пива.

Изменения соответствуют цели Королевского военно-морского флота - повысить боеготовность личного состава, когда он находится в море, а также рекомендациям, выпущенным для населения Великобритании в целом, заявили официальные лица.

"Обновленная политика согласуется с рекомендациями главного санитарного врача Великобритании, гарантируя, что наши люди будут оставаться пригодными к военно-морским операциям и сопоставимыми с современными военными и гражданскими морскими стандартами", - сказал представитель Королевского флота.

"Это также ставит во главу угла здоровье наших людей, которое имеет первостепенное значение, и гарантирует, что они будут готовы реагировать на динамичные требования военно-морских операций, продолжая при этом наслаждаться временем простоя".

Новые ограничения не будут применяться, когда моряки не находятся на борту кораблей, например, на береговых базах, сообщил источник в оборонном ведомстве.

Ранее, на протяжении примерно трех столетий, морякам Королевского флота выдавалась традиционная ежедневная порция рома, но эта практика была прекращена в июле 1970 года.

×
Читайте нас также:
#алкоголь #Великобритания #флот #моряки #ограничения #традиции #здоровье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео