Британский флот ужесточает требования по употреблению алкоголя на борту - чтобы моряки "были готовы реагировать на динамичные требования военно-морских операций". Хотя еще совсем недавно матросам выдавали традиционную ежедневную чарку рома.

Военно-морские силы Великобритании вводят ограничения на употребление алкоголя в море, что знаменует собой очередной отход от многовековой культуры пития на флоте. Об этом сообщило в четверг министерство обороны страны.

Согласно новым правилам, представленным на этой неделе, военнослужащие Королевского флота должны употреблять не более трех единиц алкоголя в день или 14 единиц в неделю, находясь в море, независимо от звания, сообщил источник в оборонном ведомстве.

Каждое судно должно будет придерживаться трезвого образа жизни по крайней мере два дня в неделю. По словам чиновников, в целях пропаганды ответственного отношения к алкоголю будет обеспечена возможность приобретения безалкогольной и слабоалкогольной продукции.

Это заменяет предыдущие рекомендации, согласно которым морякам разрешалось выпивать две банки пива в день, что эквивалентно более чем трем единицам в зависимости от крепости пива.

Изменения соответствуют цели Королевского военно-морского флота - повысить боеготовность личного состава, когда он находится в море, а также рекомендациям, выпущенным для населения Великобритании в целом, заявили официальные лица.

"Обновленная политика согласуется с рекомендациями главного санитарного врача Великобритании, гарантируя, что наши люди будут оставаться пригодными к военно-морским операциям и сопоставимыми с современными военными и гражданскими морскими стандартами", - сказал представитель Королевского флота.

"Это также ставит во главу угла здоровье наших людей, которое имеет первостепенное значение, и гарантирует, что они будут готовы реагировать на динамичные требования военно-морских операций, продолжая при этом наслаждаться временем простоя".

Новые ограничения не будут применяться, когда моряки не находятся на борту кораблей, например, на береговых базах, сообщил источник в оборонном ведомстве.

Ранее, на протяжении примерно трех столетий, морякам Королевского флота выдавалась традиционная ежедневная порция рома, но эта практика была прекращена в июле 1970 года.