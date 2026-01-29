Дания направила в Гренландию бывший советский круизный паром «Константин Симонов» для размещения солдат НАТО на военных учениях. Что интересно, свой первый рейс паром сделал в 1982 году из Риги на Кубу.

Судно станет плавучей казармой для солдат НАТО, которые принимают участие в учениях Arctic Endurance («Арктическая стойкость» — прим.), пишет издание Bild.

Согласно планам, судно должно пришвартоваться к берегу столицы острова Нуук уже в ближайшие выходные. На нем планируется разместить 150 датских солдат, чтобы они смогли жить в хороших условиях без необходимости временного размещения на суше.

На судне есть все необходимое для жизни: ресторан, библиотека, сауна, открытый бассейн, многоместные каюты и три салона.

Паром ввели в эксплуатацию еще во времена Советского Союза, в 1982 году под именем «Константин Симонов». В свой первый рейс судно отправилось из Риги на Кубу, а возвратилось в Одессу. (...) Судно роработало на линии Ленинград — Хельсинки — Петербург до 1996 года, спустив за этот период советский и подняв российский флаг. 18 мая 1996 года судно было арестовано в Кильском порту за неуплату наделанных «новыми русскими» долгов и было продано с молотка компании Pakartin Shipping Co. Ltd. 8 января 2014 года судно было продано финской компанией неназванной группе "иностранных инвесторов". В том же году, уже будучи Ocean Endeavour, он прошел капитальный ремонт и стал эксплуатироваться как экспедиционное судно в полярных водах.