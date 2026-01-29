Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Советский корабль «Константин Симонов» поможет солдатам НАТО в Гренландии 1 1987

В мире
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Советский паром "Константин Симонов"

Советский паром "Константин Симонов"

Дания направила в Гренландию бывший советский круизный паром «Константин Симонов» для размещения солдат НАТО на военных учениях. Что интересно, свой первый рейс паром сделал в 1982 году из Риги на Кубу.

Судно станет плавучей казармой для солдат НАТО, которые принимают участие в учениях Arctic Endurance («Арктическая стойкость» — прим.), пишет издание Bild.

Согласно планам, судно должно пришвартоваться к берегу столицы острова Нуук уже в ближайшие выходные. На нем планируется разместить 150 датских солдат, чтобы они смогли жить в хороших условиях без необходимости временного размещения на суше.

На судне есть все необходимое для жизни: ресторан, библиотека, сауна, открытый бассейн, многоместные каюты и три салона.

Паром ввели в эксплуатацию еще во времена Советского Союза, в 1982 году под именем «Константин Симонов». В свой первый рейс судно отправилось из Риги на Кубу, а возвратилось в Одессу. (...) Судно роработало на линии Ленинград — Хельсинки — Петербург до 1996 года, спустив за этот период советский и подняв российский флаг. 18 мая 1996 года судно было арестовано в Кильском порту за неуплату наделанных «новыми русскими» долгов и было продано с молотка компании Pakartin Shipping Co. Ltd. 8 января 2014 года судно было продано финской компанией неназванной группе "иностранных инвесторов". В том же году, уже будучи Ocean Endeavour, он прошел капитальный ремонт и стал эксплуатироваться как экспедиционное судно в полярных водах.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Дания #Гренландия #судно #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
1
0
4

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео