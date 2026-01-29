Зеленский раскритиковал мэрию Киева на фоне блэкаута

Дата публикации: 29.01.2026
Deutsche Welle
Владимир Зеленский упрекнул мэрию Киева в недостаточной подготовке в рамках тяжелой ситуации с тепло- и электроснабжением в украинской столице на фоне атак РФ по энергообъектам и призвал городские власти ускориться.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил часть ответственности за тяжелую ситуацию с тепло- и электроснабжением в Киеве после российских атак на городские власти, пишет DW. "Оборудование должно было быть приобретено и подготовлено еще до зимы, а городская администрация Киева сейчас должна действовать в разы быстрее, чтобы хотя бы в феврале облегчить людям жизнь", - заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении в среду, 28 января.

По состоянию на вечер 28 января без теплоснабжения оставались 639 многоэтажек украинской столицы, написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, над устранением последствий атак армии РФ на энергообъекты работают более 1000 сотрудников коммунальных служб. Столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого и других украинских городов. А также - сотрудники железнодорожной компании "Укрзализныця".

Германия передаст Украине 33 мобильные теплоэлектростанции

Новый посол ФРГ в Украине Хайко Томс (Heiko Thoms) заявил в интервью телеканалу "Суспільне", что Германия передаст Киеву 33 мобильные теплоэлектростанции. Они будут доставлены в ближайшее время. "Эти 33 установки способны обеспечить электроэнергией миллионы людей в Украине. Вызов заключается в их подключении - так же, как и с генераторами, - но мы будем работать вместе, чтобы сделать это как можно быстрее", - заверил Томс.

В Киеве без света остаются более 600 тысяч потребителей

В столице Украины после массированных российских ударов остаются без электроснабжения около 610 тысяч потребителей, сообщил вечером 28 января в Telegram-канале министр энергетики страны Денис Шмыгаль. Он отметил, что ситуация в энергосистеме Киева остается сложной из-за неравномерных повреждений сетевой инфраструктуры.

#Украина #Киев #РФ #Россия #Германия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
