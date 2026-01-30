По данным ЦАХАЛ, масштаб потерь в Газе формировался как в результате боевых действий, так и из‑за расправ ХАМАС над оппонентами и гибели палестинцев от падения дефектных ракет. Это усложняет оценку числа мирных жертв.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые подтвердила, что во время войны между израильскими силами и палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС погибли около 70 000 человек в секторе Газа. Об этом в четверг, 29 января, сообщили издания The Jerusalem Post и The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛ, около 25 000 из этого числа были боевиками ХАМАС. Израильская армия также указывает, что вплоть до первых месяцев 2024 года порядка 13% ракет, запускавшихся ХАМАС из Газы, имели техдефекты и падали на территории сектора, что повело за собой гибель большого числа палестинцев.

По оценкам ЦАХАЛ, силы ХАМАС также казнили многих палестинцев, которых они считали политическими оппонентами, обвиняли в сотрудничестве с Израилем, или же тех, которым пытались помешать в попытках бегства из ряда районов Газы. Сейчас ЦАХАЛ работает над точной оценкой соотношения погибших мирных жителей и боевиков, а также числа людей, которых убили представители ХАМАС.

По данным министерства здравоохранения Газы, на данный момент число погибших составляет 71 667 человек, включая более 450 человек, убитых после прекращения огня в октябре 2025 года. Ведомство установило имена и личности более 90 процентов жертв, чьи тела были обнаружены. Оно, однако, не указывало, как именно составляло эту графу статистики, в частности - сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа около 170 тыс. были ранены, утверждало подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. ХАМАС признано террористической организацией, в частности, в Европейском Союзе, Великобритании и США.

Прекращение огня и мирный план Трампа по Газе

В октябре 2025 года власти Израиля и ХАМАС согласились на прекращение огня по мирному плану, разработанному администрацией президента США Дональда Трампа. Гарантами выполнения договоренностей между Израилем и движением ХАМАС выступили США, Турция, Катар и Египет. Во время первого этапа боевики ХАМАС вернули всех оставшихся в живых израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных из тюрем Израиля.

В середине января Белый дом заявил о начале второго этапа плана Трампа по завершению боевых действий в секторе Газа. В его рамках должны быть созданы "Совет мира" и подотчетный ему Национальный комитет, который возьмет на себя управление регионом, пока эту задачу не будет готова перенять Палестинская национальная администрация.