ЕС намерен запретить ряд услуг для перевозки нефти из РФ

В мире
Дата публикации: 31.01.2026
Deutsche Welle
Европейским компаниям в рамках 20-го пакета санкций может быть запрещено оказывать такие услуги, как страхование и транспортировка нефти из РФ, передает Bloomberg. ЕС хочет утвердить пакет санкций до конца февраля.

Евросоюз в рамках очередного, 20-го, пакета санкций в отношении России хочет заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на предоставление ряда услуг, необходимых для ее морских перевозок. Об этом в пятницу, 30 января, сообщило агентство Bloomberg, пишет DW.

Так, европейским компаниям, по информации агентства, может быть запрещено оказывать такие услуги, как страхование и транспортировка.

ЕС планирует утвердить пакет санкций до конца февраля. Для одобрения требуется поддержка всех государств-членов сообщества. При этом, по словам собеседников Bloomberg, ряд государств уже заявили, что они против замены ценового потолка запретом на оказание услуг.

Предельно допустимая цена нефти из РФ

С 1 февраля установленный Евросоюзом потолок цены на российскую нефть будет снижен до 44,10 доллара за баррель. Механизм ценообразования, который пересматривается каждые шесть месяцев, разработан таким образом, что ценовой порог устанавливается на 15% ниже средней рыночной цены на нефть марки Urals.

В последние дни показатели немного выросли на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести по Ирану военные удары, если тот не заключит соглашение по ядерной программе.

Дополнительные ограничения Брюсселя

По словам информированных источников, Евросоюз также планирует ввести дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний, криптовалютных сервисов и финорганизаций в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции блока. Под рестрикции подпадут и дополнительные суда "теневого флота" РФ.

При этом Брюссель может впервые применить инструмент по борьбе с обходом санкций и запретить экспорт станков и определенного радиооборудования в Кыргызстан.

В предлагаемый пакет мер могут войти новые торговые ограничения в отношении ряда компаний, а также применительно к товарам, необходимым России для производства оружия. Наконец, предполагается ограничить импорт ряда российских металлов, уточнили собеседники Bloomberg.

ЕС и страны "большой семерки" (G7) ввели предельные цены на российскую нефть в декабре 2022 года в рамках санкций за полномасштабное вооруженное вторжение России в Украину. Первоначально он составлял 60 долларов за баррель. Третьи страны могут покупать российскую нефть с использованием услуг западных компаний лишь при соблюдении установленного ценового лимита.

Последствия для бюджета

После введения этих мер цена нефти фактически вернулась к уровню первого президентского срока Владимира Путина - 41,73 доллара за баррель в 2004 году - и остается почти на 20 долларов ниже уровня, заложенного в бюджет на 2026 год, который составляет 59 долларов за баррель.

По подсчетам Reuters, в январе-ноябре 2025 года федеральный бюджет России потерял каждый пятый рубль нефтегазовых доходов, в декабре их падение ускорилось до 49% в годовом выражении.

В бюджет текущего года министерство финансов заложило 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов. Однако при текущих ценах и скидках фактические поступления могут оказаться на 1,1-1,4 трлн рублей ниже плана, прогнозировал экономист Дмитрий Полевой.

#нефть #санкции #торговля #финансы #бюджет #экономика #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
