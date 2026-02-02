Президент США Дональд Трамп заявил, что способен решить финансовые трудности Организации Объединенных Наций (ООН), заставив другие страны платить свои взносы. Об этом он рассказал в телефонном интервью Politico.

Трамп отметил, что не знал о задолженности США перед ООН, однако уверен в своей способности "очень легко решить проблему".

"Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же как я заставил НАТО платить. Все, что мне нужно сделать, – это позвонить этим странам... Они прислали бы чеки в течение нескольких минут", – заявил бывший президент.

При этом Трамп не уточнил, планируют ли США погасить собственные миллиардные долги перед ООН.

Финансовые проблемы ООН – что известно

Как сообщалось, ООН находится под угрозой "неизбежного финансового краха" из-за неуплаты взносов странами-членами организации. Генсек Антониу Гутерреш написал письмо странам-членам, в котором призвал их либо внести обязательные взносы, либо по крайней мере отменить бюджетное правило, обязывающее ООН возвращать неизрасходованные средства, которые можно было бы придержать для использования в дальнейшем.

"Кризис углубляется, угрожая реализации программ и рискуя финансовым крахом. И ситуация еще больше ухудшится в ближайшее время", – написал Гутерриш в письме к послам стран-членов.