Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Истребители НАТО за неделю сопроводило всего один российский самолёт — и тот старенький 0 129

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребители НАТО за неделю сопроводило всего один российский самолёт — и тот старенький

На прошлой неделе истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, один раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российского самолёта, нарушившего правила полета.

По данным министерства обороны Литвы, 26 января истребители воздушной полиции НАТО поднимались в воздух для сопровождения одного разведывательного самолета Ил-20.

Послдений Ил-20 был произведен ровно полвека назад - в 1976 году. И до сих пор летает мимо Латвии.

Сообщается также, что самолёт летел в международном воздушном пространстве с основной части России в Калининградскую область без плана полёта, однако с включённым радиолокационным ответчиком и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полётами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Читайте нас также:
#НАТО #полет #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «США движется в сторону диктатуры»
Изображение к статье: скриншот: Youtube
Изображение к статье: Крупная страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России
Изображение к статье: Время пришло: Британия объявила о борьбе с российскими подлодками

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Клинтоны дадут показания в расследовании дела Эпштейна в Палате представителей США
В мире
Изображение к статье: Маленький секрет большой авиакомпании: airBaltic скрывает сумму сделки с Илоном Маском Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: x.com/SESU_UA
В мире
Изображение к статье: Вторник будет солнечным
Наша Латвия
Изображение к статье: Постучали «по дереву»: власти Латвии опять не на шутку перессорились Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Экранизация Дюма сделала Терехову желанной для десятков миллионов. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Клинтоны дадут показания в расследовании дела Эпштейна в Палате представителей США
В мире
Изображение к статье: Маленький секрет большой авиакомпании: airBaltic скрывает сумму сделки с Илоном Маском Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: x.com/SESU_UA
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео