На прошлой неделе истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, один раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российского самолёта, нарушившего правила полета.

По данным министерства обороны Литвы, 26 января истребители воздушной полиции НАТО поднимались в воздух для сопровождения одного разведывательного самолета Ил-20.

Послдений Ил-20 был произведен ровно полвека назад - в 1976 году. И до сих пор летает мимо Латвии.

Сообщается также, что самолёт летел в международном воздушном пространстве с основной части России в Калининградскую область без плана полёта, однако с включённым радиолокационным ответчиком и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полётами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.