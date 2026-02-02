Baltijas balss logotype
«Южане и северяне Балтии» - отношение к кредитам в трех странах различается 0 99

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
LETA
Изображение к статье: «Южане и северяне Балтии» - отношение к кредитам в трех странах различается

Общебалтийское исследование Kantar Emor показало, что использование потребительских кредитов и рассрочки, а также отношение к ним, значительно различаются среди жителей Эстонии, Латвии и Литвы.

Самыми активными пользователями кредитных продуктов являются жители Литвы, тогда как в Эстонии к потребительским кредитам относятся гораздо осторожнее.

Согласно данным исследования, за последние три года потребительский кредит брали 24% жителей Литвы, 22% жителей Латвии и 18% жителей Эстонии. Рассрочка также наиболее распространена в Литве – за последние три года ею воспользовались 36% жителей, по сравнению с 24% в Латвии и 20% в Эстонии.

Эксперт по исследованиям Kantar Emor Кайса Эско рассказала, что исследование потребительских кредитов проводилось во второй раз, и в этом году для сравнения, помимо эстонского рынка, были рассмотрены также рынки Латвии и Литвы. «В Латвии и Литве потребительские кредиты в основном используются для крупных запланированных расходов – прежде всего, на покупку или ремонт автомобиля, а также на реновацию или обустройство жилья. В Эстонии же потребительский кредит чаще всего берут для покрытия непредвиденных расходов, что указывает на различное назначение кредита в разных странах», – пояснила Эско.

По ее словам, жители Эстонии в этом вопросе отличаются осторожностью. «У нас потребительский кредит и рассрочку рассматривают скорее как резервное решение», – добавила Эско.

#Эстония #Литва #финансы #Латвия #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео