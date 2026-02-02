Baltijas balss logotype
Крупная страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России 0 460

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крупная страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России
ФОТО: Youtube

Трамп: Моди пообещал перестать покупать нефть у России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал президенту США Дональду Трампу прекратить импорт российской нефти. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social по итогам беседы с индийским лидером.

По словам Трампа, Моди также согласился серьезно нарастить закупки нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. Президент Соединенных Штатов уверен, что достигнутая договоренность обеспечит завершение конфликта на Украине.

Кроме того, руководители двух стран договорились о торговом соглашении, в соответствии с которым США снизят тарифы на индийский импорт с 25 до 18 процентов. Нью-Дели, в свою очередь, пошел на обнуление тарифных барьеров в отношении американской продукции.

По словам Трампа, Индия закупит американской энергетической, технологической, сельскохозяйственной, угольной продукции и многих других товаров более чем на 500 миллиардов долларов.

«Наши прекрасные отношения с Индией в будущем станут еще крепче. Премьер-министр Моди и я — два человека, которые действуют, чего нельзя сказать о большинстве», — объявил Трамп.

#США #нефть #торговля #энергетика #Индия #дипломатия #экономика #Россия #тарифы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
2

