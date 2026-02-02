Baltijas balss logotype
Нынешние удары России по гражданской энергоструктуре Украины «фактически приближаются к геноциду» - Ринкевич 11 1910

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нынешние удары России по гражданской энергоструктуре Украины «фактически приближаются к геноциду» - Ринкевич
ФОТО: пресс-фото

Нынешние удары России по гражданской энергоструктуре Украины «фактически приближаются к геноциду», заявил в интервью передаче «Утренняя панорама» (LTV) президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет LETA.

По словам президента, уничтожение Россией украинской энергоструктуры в суровые зимние месяцы «приближается к очередным военным преступлениям или фактически к геноциду».

Политик отметил, что дипломатического решения начатой Россией войны пока не предвидится, но он будет только рад, если в этой оценке ошибается.

Ринкевич вновь подчеркнул, что главным препятствием на пути к результату в мирных и перемирных переговорах является Россия, которая, по-видимому, движима надеждой на полное подчинение Украины, а потому не выглядит готовой к компромиссам.

По мнению латвийского политика, у Запада всё ещё есть рычаги влияния в этом конфликте — например, увеличение финансирования и поставок Украине, расширение санкций против России и усиление дипломатического давления.

Как сообщалось, Россия нынешней зимой осуществляет крайне активные атаки на энергоструктуру Украины, оставляя в сильные морозы сотни тысяч людей регулярно без тепла и электричества. На линии фронта Россия прорывных успехов не добивается.

#Украина #санкции #дипломатия #геноцид #мирные переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(11)
  • M.....
    MARAZMUS .....
    2-го февраля

    геноци́д : Истребление отдельных групп населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам.

    6
    1
  • З
    Злой
    2-го февраля

    Мне хочется посмотреть как назовут счета за отопление за январь у нас на фоне отправки кучу денег в страну на букву У.

    24
    1
  • A
    Aleks
    2-го февраля

    Россия бьёт теперь по логистике и по железнодорожным станциям,а не по электроэнергоструктуре,потому как не прислушаться к мнению хозяев -чревато,а Путин ещё на пенсию не собирается...Ему ещё с русскими надо решить вопрос и закрыть его навсегда.Обещал Берл Лазар у,а Вова слово держит...

    3
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го февраля

    Совет Директоров торг компании Латв Республика - уймись!!

    вы геноцидите народ Латвии с 1992. Трибунал уже ждет

    84
    5
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го февраля

    Трибунал тебя уже ждёт тебя на процедуры. Затем обратно в палату

    1
    3
  • Д
    Дед
    2-го февраля

    Из миниметов и градов по Донбасу в течении 8 лет геноцидом не считалось. А искусственная ассимиляция и запрет учится детям на родном языке, не геноцид? Кстати, второе утверждение не только для Украины.

    110
    3
  • С
    Сарказм
    Дед
    2-го февраля

    Пфф, "русский мир" он такой. Да и не был другим никогда.

    4
    63
  • A
    Aleks
    2-го февраля

    Во первых,если Риня не в курсе,Путин заключил перемирие до весны по части энергострутуры Украины по просьбе Израиля через Трампа. Во вторых,тут вижу -в Палестине не вижу никакого геноцида. Надо уж быть последовательным тогда как президенту . Удары по мирным людям России Украиной -это не геноцид ? Разница есть,вроде,между бездушной энергоструктурой и живым человеком? Или в Торе нет того,как жить правильно? По какой книге живёт Ринкевич?!😈👽

    53
    6
  • С
    Сарказм
    Aleks
    2-го февраля

    Расслабься дурачок, уже все "пермирие" кончлось, какое "до весны". Чтоб РФ отказалась от террора в отношении гражданских... не в этой реальности

    3
    48
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    2-го февраля

    Чтобы хохлы отказались от размещения цехов по сборке дронов в жилых массивах и не ставили миномёты на детских площадках - да, это точно не в этой реальности.

    16
    1
  • Д
    Добрый
    Aleks
    2-го февраля

    Ты в каком городе в каком дворе миномёты на детской площадке видел?Опять соловьиный помёт поведал или сливной бачок скабеева?

    1
    6
Читать все комментарии

