Нынешние удары России по гражданской энергоструктуре Украины «фактически приближаются к геноциду», заявил в интервью передаче «Утренняя панорама» (LTV) президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет LETA.

По словам президента, уничтожение Россией украинской энергоструктуры в суровые зимние месяцы «приближается к очередным военным преступлениям или фактически к геноциду».

Политик отметил, что дипломатического решения начатой Россией войны пока не предвидится, но он будет только рад, если в этой оценке ошибается.

Ринкевич вновь подчеркнул, что главным препятствием на пути к результату в мирных и перемирных переговорах является Россия, которая, по-видимому, движима надеждой на полное подчинение Украины, а потому не выглядит готовой к компромиссам.

По мнению латвийского политика, у Запада всё ещё есть рычаги влияния в этом конфликте — например, увеличение финансирования и поставок Украине, расширение санкций против России и усиление дипломатического давления.

Как сообщалось, Россия нынешней зимой осуществляет крайне активные атаки на энергоструктуру Украины, оставляя в сильные морозы сотни тысяч людей регулярно без тепла и электричества. На линии фронта Россия прорывных успехов не добивается.