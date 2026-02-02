Baltijas balss logotype
Россия теперь в минусе: премьер-министр страны БРИКС подтвердил сделку с США 2 722

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия теперь в минусе: премьер-министр страны БРИКС подтвердил сделку с США
ФОТО: Global Look Press

Моди поблагодарил Трампа за снижение пошлин на импорт из Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что США снизят пошлины на индийскую продукцию до 18 процентов. О сделке политик сообщил в социальной сети Х.

«Я рад, что на нашу продукцию теперь будет действовать сниженная таможенная пошлина. Огромное спасибо президенту Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное объявление», — написал он.

Моди подчеркнул, что сотрудничество «двух крупнейших демократий мира» принесет пользу народам США и Индии. Он также заявил о поддержке мирных устремлений Трампа.

Ранее Трамп рассказал об обещании Моди, что Индия прекратит импорт российской нефти. Моди также согласился серьезно нарастить закупки нефти у США и, возможно, у Венесуэлы в обмен на снижение пошлин.

#США #нефть #Дональд Трамп #торговля #Индия #экономика #Россия #политика
(2)
  • bt
    bory tschist
    3-го февраля

    _как ни странно, но российского идиота и по сию минуту – удивляет и будоражит новая свежая новость: "Трамп заявил, что Индия согласилась отказаться от нефти из России. В обмен он снизил пошлины на ее товары" ... (poccпотребитель-идиот, конечно же, сразу не сможет понять – что это означает)

    2
    2
  • VS
    Vad Sorry
    2-го февраля

    Ну и тут кто то говорил что Трамп , там на кого-то работает, Трамп ни политик а бизнесмен, типо Лукашенко, он ни думает херню , деньги зарабатывает

    0
    4

