Прошлый год принес белорусам радость освобождения около 300 белорусских политзаключенных. Среди них оказались и главные лидеры протестов 2020 года - Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и Мария Колесникова. Это может существенно изменить расклад сил в белорусской оппозиции в изгнании.

DW Беларусь решила разобраться, как на данный момент устроены белорусские демсилы. Для этого мы спросили основных политических акторов, в чем они видят свою роль в 2026 году, с кем сотрудничают, а с кем - нет.

Светлана Тихановская и ее Офис - пять лет лидерства

Лидером демсил Беларуси уже на протяжении более пяти лет является Светлана Тихановская. С момента изгнания за границу в Вильнюсе работает Офис Светланы Тихановской (из-за изменения уровня охраны в Литве Офис, по сообщениям СМИ, рассматривает переезд в Варшаву). Как пояснил DW советник Тихановской Франак Вячорка, главная задача Офиса - помогать Тихановской "выполнять задачи избранной президентки".

Ближе всего, по его словам, Офис сотрудничает с Объединенным переходным кабинетом (ОПК), Координационным Советом (КС), Народным антикризисным управлением (НАУ), BelPol, а также с правозащитниками, медиасектором и гражданским обществом.

У нас нет такого, что с этими точно не работаем. Есть те, кто не любит Офис или Кабинет - ради Бога. Лишь бы делали что-то полезное для Беларуси", - говорит советник Тихановской.

Объединенный переходный кабинет как "прото-правительство"

Светлана Тихановская также возглавляет Объединенный переходный кабинет- своеобразное "прото-правительство" в изгнании, созданное в августе 2022 года. Учитывая формальную иерархию, ОПК можно считать продолжением Офиса, где каждый представитель отвечает за свою тему.

За время его работы "министры" кабинета постоянно менялись, и зачастую уходили из кабинета со скандалами. Неизменным членом ОПК остается только представитель по транзиту власти Павел Латушко. Кроме него на данный момент в кабинет входят Алиса Рыжиченко (экономика), Вадим Кабанчук (национальная безопасность), Маргарита Ворихова (молодежь), Павел Барковский (национальное возрождение), Ольга Зазулинская (социальная политика).

Чем занимается Координационный совет?

Координационный совет (КС) создан в августе 2020 года по инициативе Тихановской. КС задумывался как главный орган оппозиции, который должен был обеспечить переговоры с режимом и транзит власти.

На данный момент действует уже третий созыв КС - в нем 7 фракций и 70 делегатов. Первоначально делегатов было больше - в октябре прошлого года структуру покинуло семь делегатов, когда совет не смог договорить насчет обязательных проверок делегатов на полиграфе - "детекторе лжи". Кроме того, большим вызовом для структуры стало исчезновение предыдущего спикера КС Анжелики Мельниковой, местоположение которой до сих пор не известно.

Должность спикера КС занимает Артем Брухан из "Команды Латушко и движения "За свободу", а вице-спикеры - Елизавета Прокопчик из "Моладзевага наступа" и Павел Марьевский из фракции "Европейский выбор". Мандат КС составляет два года, что значит, что в течение нескольких месяцев должны пройти очередные выборы.

Павел Латушко возглавляет НАУ, сотрудничает с ОПК и КС

Самая тесная кооперация в демсилах - между Офисом, ОПК и Павлом Латушко. Латушко - заместитель Тихановской в ОПК, но имеет и собственную структуру - Народное антикризисное управление. Кроме того, он возглавляет самую многочисленную фракцию в КС - "Команда Латушко и движение "За свободу".

Сам Латушко в комментарии для DW называет НАУ экспертной организацией и отмечает, что структура действует в трех основных направлениях - санкционное давление, юридическое преследование и медийная работа с пропагандой.

По словам главы НАУ, у структуры нет табу на сотрудничество с какой-либо организацией и инициативой. "Мы работаем через институты и готовы к построению коалиций, сотрудничеству и ни на кого не нападаем и не критикуем, а занимаемся продвижением нашей повестки, а не критиканством".

Сергей Тихановский: первый джентльмен или?

21 июня 2025 года на свободу вышел супруг Светланы Тихановской Сергей - и сразу же активно включился в политическую деятельность. В своих первых интервью он заявил о лидерстве Светланы и назвал себя "первым джентельменом", но совсем скоро стало ясно, что в этой роли ему тесно. За чуть более чем полгода на свободе он оказался в центре нескольких скандалов - среди них и конфликт с командой Светланы .

Тихановский не стал присоединяться к Офису, а под покровительством бизнесмена и общественного деятеля Вадима Прокопьева занялся американским направлением. Он предложил идею "финляндизации" Беларуси (стратегия, подразумевающая отказ от доли суверенитета ради гарантий собственной безопасности. - Ред.), которая во многом противоречим стратегии Офиса.

"В 2026 году я сосредоточусь на работе с США. По моему мнению, именно там следует в первую очередь доказать состоятельность моей доктрины. Кроме того, США пока остаются единственной стороной, реально влияющей на освобождение наших заложников ", - считает Тихановский.

Вернутся ли в политику Виктор Бабарико и Мария Колесникова?

13 декабря 2025 года наконец были освобождены главные лидеры 2020 года из команды "бабариканцев" - Виктор Бабарико, Мария Колесникова и Максим Знак. В тюрьме все еще остается сын Бабарико Эдуард.

Во время их нахождения в заключении команда вела соцсети политика в гуманитарном направлении, и только Иван Кравцов позволял себе политические высказывания - зачастую критикуя Офис, ОПК и Павла Латушко.

С момента пресс-конференции в Украине на следующий день после освобождения ни Мария Колесникова, ни Виктор Бабарико пока не делали политических заявлений. Известно лишь, что Колесникову и Бабарико приняло правительство Германии. Команда политика также не смогла ответить на запрос DW о планах на будущее.

Коалиция за освобождение как противовес Офису и ОПК

Противовесом Офису и ОПК в последнее время стала Коалиция за освобождение политзаключенных. В нее входят правозащитница и бывшая политзаключенная Ольга Горбунова, сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич и бывший дипломат Валерий Ковалевский, который еще несколько лет назад был в команде Тихановской.

Они критикуют Офис и ОПК за их стратегию и ставят в приоритет освобождение политзаключенных. "Практика показывает, что без диалога с режимом и без компромиссов не обойтись", - говорит Ковалевский в комментарии для DW.

По словам Ковалевского, в основе "заметного охлаждения" его контактов с Офисом и ОПК - "расхождения в оценке ситуации в Беларуси, в адекватности стратегии демдвижения в изменившемся контексте".

Зенон Позняк: радикальная критика оппозиции

К числу недовольных командой Тихановской относится и политик Зенон Позняк, который уже 30 лет живет в эмиграции. Светлану Тихановскую он называет "проектом Кремля" и "марионеткой ЕС", а Виктора Бабарико - "агентом Кремля".

Еще в 2017-м Позняк основал движение "Вольная Беларусь" - оно декларировало, что в случае ликвидации "антинародного режима" возьмет ответственность за будущее страны. За последние годы активность Зенона Позняка заметно выросла: он несколько раз посещал Украину, в том числе был в Бахмуте - одной из самых горячих точек на фронте, встречался с бойцами-белорусами из полка Калиновского, депутатами Верховной рады.

Павел Северинец поддержал Светлану Тихановскую

После выхода на свободу 13 декабря 2025 года в публичном поле оказался еще один известный белорусский политик - лидер "Христианской демократии" Павел Северинец. Как следует из его заявлений, он поддерживает Светлану Тихановскую и ее символическую роль - и даже участвовал в новогоднем обращении Тихановской.

"Светлана Тихановская на сегодня - единственная белорусская фигура, на которую обращают внимание в международном масштабе. Не будет Тихановской - будет ноль. Так работает международная политика", - написал Северинец на своей странице в Facebook.