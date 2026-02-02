Baltijas balss logotype
В досье Эпштейна найдена информация о психическом заболевании Трампа 3 1667

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В досье Эпштейна найдена информация о психическом заболевании Трампа
ФОТО: Global Look Press

Эпштейн получал рассылку о возможных когнитивных проблемах Трампа.

Скандально известный американский миллиардер Джеффри Эпштейн получал рассылку материалов о возможных когнитивных проблемах у президента США Дональда Трампа. Соответствующий документ размещен на сайте Минюста США.

В частности, в одном из размещенных файлов указано, что Эпштейн получил письмо от Терье Руд-Ларсена — известного норвежского дипломата и политика, занимавшего ряд важных постов в ООН. В названии письма было написано: «Президент Трамп демонстрирует классические признаки психического заболевания: мнение психиатров».

Еще одним участником переписки указан Неджиб Фриджи — директор регионального офиса по Ближнему Востоку и Северной Африке в Бахрейне. Он также занимал должности в структурах ООН.

В прошлом году бывший профессор Университета Джонса Хопкинса доктор Джон Гартнер сообщал, что у Трампа наблюдаются признаки деменции. По словам доктора, раньше американский лидер использовал богатый словарный запас и выстраивал «очень четкие предложения». Он также отмечал, что у хозяина Белого дома можно заметить сокращение словарного запаса и «моменты, когда он действительно не может закончить мысль».

#медицина #ООН #Дональд Трамп #деменция #политика
  • VS
    Vad Sorry
    2-го февраля

    Я понимаю Эпштейн сидел и всем емаилы писал. Но он же был ни доктор? Баб предлагал, так тут их куча сами себя предлагают,,, а тут посредник тот кто с побогаче.... Короче дурдом, тут так сейчас сайты знакомства как работают?

    1
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го февраля

    "Сегодня в переписке читателей на ВВ среди сотен постов было найдено послание некоего Тсича, из которого следовало, что министр обороны Латвии страдает метеоризмом, а глава МИД - энурезом". Чем не новость? И по идиотизму вполне сопоставимы обе.

    8
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го февраля

    Инфо-помойка.

    8
    2
