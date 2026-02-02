Скандально известный американский миллиардер Джеффри Эпштейн получал рассылку материалов о возможных когнитивных проблемах у президента США Дональда Трампа. Соответствующий документ размещен на сайте Минюста США.

В частности, в одном из размещенных файлов указано, что Эпштейн получил письмо от Терье Руд-Ларсена — известного норвежского дипломата и политика, занимавшего ряд важных постов в ООН. В названии письма было написано: «Президент Трамп демонстрирует классические признаки психического заболевания: мнение психиатров».

Еще одним участником переписки указан Неджиб Фриджи — директор регионального офиса по Ближнему Востоку и Северной Африке в Бахрейне. Он также занимал должности в структурах ООН.

В прошлом году бывший профессор Университета Джонса Хопкинса доктор Джон Гартнер сообщал, что у Трампа наблюдаются признаки деменции. По словам доктора, раньше американский лидер использовал богатый словарный запас и выстраивал «очень четкие предложения». Он также отмечал, что у хозяина Белого дома можно заметить сокращение словарного запаса и «моменты, когда он действительно не может закончить мысль».