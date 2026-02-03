Билл и Хиллари Клинтон дадут показания в расследовании дела скандального сексуального преступника Джеффри Эпштейна в Палате представителей США, сообщил в понедельник пресс-секретарь бывшего президента Билла Клинтона, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Супруги Клинтоны выступят, чтобы предотвратить возможное голосование в Палате представителей о неуважении к расследованию.

Изначально Клинтоны отказались предстать перед конгрессменами, которые изучают действия властей при предыдущих расследованиях в отношении Эпштейна, имевшего связи и переписку с представителями мировой бизнес- и политической элиты.

"Бывший президент и бывшая госсекретарь будут там. Они ждут возможности создать прецедент, который коснётся всех", – заявил в соцсети X пресс-секретарь Клинтона Анхель Уренья.

Комитет по регламенту Палаты представителей выдвинул резолюции, в которых Клинтоны обвинялись в неподчинении повесткам, требующим их личного присутствия и пояснений по поводу их отношений с Эпштейном, умершим в заключении в 2019 году.

Дело Эпштейна продолжает отбрасывать длинную тень на Вашингтон, поскольку в нём фигурируют влиятельные политики США и оно подчёркивает резкую партийную борьбу, сопровождающую этот скандал.

Демократы заявляют, что расследование используется как оружие против политических оппонентов президента Дональда Трампа.

Трамп на протяжении нескольких месяцев пытался заблокировать публикацию документов, связанных с расследованием по Эпштейну. Тем не менее, ни Трампу, ни Клинтонам не предъявлены обвинения в преступных действиях, связанных с деятельностью Эпштейна.

Эпштейн годами вращался в высших кругах, устанавливая связи с миллиардерами, политиками, преподавателями университетов и знаменитостями.

В своих письмах с отказом явиться на допрос Клинтоны назвали повестки недействительными, поскольку, по их мнению, им не хватает чёткого законодательного основания.

Республиканцы считают, что прежние отношения пары с Эпштейном, в том числе использование Биллом Клинтоном его частного самолёта, оправдывают личный допрос под присягой.

После согласия Клинтонов лично дать показания, Комитет по регламенту Палаты представителей в понедельник вечером отложил голосование по вопросу об их неуважении к расследованию.