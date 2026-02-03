Baltijas balss logotype
Трамп снижает пошлины для Индии, которая согласилась не покупать российскую нефть 0 343

В мире
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп снижает пошлины для Индии, которая согласилась не покупать российскую нефть
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о снижении таможенных пошлин на импорт товаров из Индии, поскольку премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупку нефти из России, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Трамп упомянул на своей платформе Truth Social о так называемом "взаимном тарифе", который будет снижен для Индии с 25% до 18%.

По мнению Трампа, таможенные пошлины являются инструментом для компенсации дисбаланса и невыгодного положения Соединённых Штатов в международной торговле.

В свою очередь, как утверждается, Моди в телефонном разговоре пообещал снизить пошлины и другие торговые барьеры для американской продукции до нуля, а также значительно увеличить закупки товаров из США — включая энергию, технологии и сельскохозяйственную продукцию — на сумму свыше 500 миллиардов долларов.

Трамп назвал это "торговой сделкой" и добавил, что Индия больше не будет покупать нефть из России.

Моди "согласился прекратить закупки российской нефти и покупать гораздо больше у Соединённых Штатов и потенциально у Венесуэлы, — написал Трамп. — Это поможет положить конец войне в Украине, которая продолжается прямо сейчас и в которой каждую неделю гибнут тысячи людей!"

Ещё в октябре Трамп заявлял, что Моди заверил его в прекращении закупок российской нефти. Тогда Индия выразила готовность увеличить импорт энергоресурсов из США, но не дала чёткого ответа, прекратит ли она закупки нефти из России.

На этот раз Моди также выразил удовлетворение по поводу снижения тарифов на платформе X, однако снова не дал ясного ответа, действительно ли Индия полностью прекратит импорт нефти из России.

#США #нефть #торговля #Индия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео