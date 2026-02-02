Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Не будет таких гарантий безопасности, которые бы удовлетворили Украину» 1 336

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Не будет таких гарантий безопасности, которые бы удовлетворили Украину»

Экс-министр обороны и иностранных дел Латвии скептически относится к готовности США реально защитить Украину.

Бывший политик, руководитель центра политики Северной Европы Артис Пабрикс в интервью ТВ-24 призвал не обманывать ни себя, ни других: не будет таких гарантий безопасности, которые бы устроили Украину.

"Почитайте военную стратегию и стратегию безопасности США! Что там сказано? Там сказано, США готовы предоставить Европе ядерный щит - на случай ядерной угрозы, но с конвенционными угрозами Европа пусть справляется сама. Так что же получается, что США предоставят Украине больше гарантий, чем своим союзникам? Это невозможно! Я лично в такие гарантии не верю", - заявил Атис Пабрикс.

Читайте нас также:
#США #Украина #Латвия #безопасность #Артис Пабрикс #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • VS
    Vad Sorry
    2-го февраля

    А я лично верю лишь в одно в американский доллар который надо спасать, а это можно только таким способом:))) а ни далёкие продажные марионетки очень пригодились:)

    0
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «США движется в сторону диктатуры»
Изображение к статье: скриншот: Youtube
Изображение к статье: Крупная страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России
Изображение к статье: Время пришло: Британия объявила о борьбе с российскими подлодками

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Клинтоны дадут показания в расследовании дела Эпштейна в Палате представителей США
В мире
Изображение к статье: Маленький секрет большой авиакомпании: airBaltic скрывает сумму сделки с Илоном Маском Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: x.com/SESU_UA
В мире
Изображение к статье: Вторник будет солнечным
Наша Латвия
Изображение к статье: Постучали «по дереву»: власти Латвии опять не на шутку перессорились Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Экранизация Дюма сделала Терехову желанной для десятков миллионов. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Клинтоны дадут показания в расследовании дела Эпштейна в Палате представителей США
В мире
Изображение к статье: Маленький секрет большой авиакомпании: airBaltic скрывает сумму сделки с Илоном Маском Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: x.com/SESU_UA
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео