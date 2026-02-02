Бывший политик, руководитель центра политики Северной Европы Артис Пабрикс в интервью ТВ-24 призвал не обманывать ни себя, ни других: не будет таких гарантий безопасности, которые бы устроили Украину.

"Почитайте военную стратегию и стратегию безопасности США! Что там сказано? Там сказано, США готовы предоставить Европе ядерный щит - на случай ядерной угрозы, но с конвенционными угрозами Европа пусть справляется сама. Так что же получается, что США предоставят Украине больше гарантий, чем своим союзникам? Это невозможно! Я лично в такие гарантии не верю", - заявил Атис Пабрикс.