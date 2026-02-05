Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США и Израиль готовят 10-летнее военное соглашение 1 177

В мире
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стратегические союзники на Ближнем Востоке.

Стратегические союзники на Ближнем Востоке.

Официальный Иерусалим хочет снизить зависимость от Пентагона.

Израиль заинтересован в заключении с США нового 10-летнего соглашения в сфере безопасности, которое должно обеспечить рамки американской военной помощи на годы вперед. Financial Times пишет, что в Иерусалиме готовятся к переговорам с администрацией президента США Дональда Трампа по этой теме.

Действующий меморандум о взаимопонимании между США и Израилем о военной помощи рассчитан до 2028 года. В рамках текущего пакета Вашингтон обязался предоставлять Израилю помощь на сумму $38 млрд в 2019-2028 финансовых годах (включая финансирование закупок вооружений в США и отдельные статьи на ПРО).

Ключевой элемент обсуждения, по сведениям FT, – формат будущей поддержки. Израильское руководство рассматривают вариант, при котором страна постепенно уйдет от "денежных грантов" (прежде всего от Foreign Military Financing – средств, направляемых на закупки американских вооружений), сделав акцент на совместных проектах и технологическом сотрудничестве.

В публикации приводится позиция бывшего главного финансового советника минобороны Израиля бригадного генерала (в отставке) Гиля Пинхаса, который выступает за приоритет программ кооперации – таких как системы ПРО "Железный купол" и "Праща Давида" – вместо прямых бюджетных трансфертов.

Тема будущего соглашения развивается на фоне заявлений премьера Биньямина Нетаниягу о намерении снизить зависимость Израиля от американской военной помощи в течение следующего десятилетия, вплоть до "сведения к нулю". О подобных планах он говорил в интервью The Economist. На этом фоне в Израиле обсуждают крупные инвестиции в собственный ВПК.

Financial Times увязывает переговорную повестку с ростом оборонных расходов Израиля на фоне продолжительных боевых действий последних лет и с необходимостью долгосрочного планирования закупок и развития вооружений. В материале также отмечается, что Израиль намерен со временем снизить долю оборонных расходов от военного пика к более "нормальному" уровню, однако потребности в модернизации и запасах остаются высокими.

Отдельный фактор – американская внутренняя политика. Даже при наличии рамочного соглашения средства по программам помощи, как правило, требуют ежегодного утверждения Конгрессом США в процессе ассигнований. Для Израиля подобные договоренности важны именно как механизм "предсказуемости" – чтобы можно было планировать многолетние закупки и крупные проекты перевооружения.

×
Читайте нас также:
#США #Израиль #безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео