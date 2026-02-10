Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина поддержит домовладельцев в покупке генераторов - Зеленский 0 175

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украина поддержит домовладельцев в покупке генераторов - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Правительство Украины окажет поддержку домовладельцам в приобретении электрогенераторов и других источников энергии в условиях продолжающихся российских атак на украинскую энергосистему, заявил в понедельник президент Владимир Зеленский после консультаций с премьер-министром Юлией Свириденко, пишет LETA со ссылкой на DPA.

По словам Зеленского в вечернем видеообращении, покупка автономных источников электроснабжения должна стать финансово доступнее для объединений владельцев многоквартирных домов и владельцев частных домов.

В рамках другой программы предприятия уже подали 20 000 заявок на субсидии для технического обслуживания и ремонта генераторов.

Также выделено полмиллиарда гривен (9,8 миллиона евро) на беспроцентные кредиты для покупки генераторов, сообщил Зеленский.

Тем не менее спрос на генераторы может быть значительно выше.

Несколько волн российских авиаударов с начала января нанесли такую серьёзную угрозу энергоснабжению Украины, что в Киеве, Харькове и других крупных городах не хватает электроэнергии или отопления в условиях сильных зимних морозов.

В Киеве более 1100 многоквартирных домов останутся без отопления до весны. Предприятия продолжают работу, используя дизельные генераторы.

Государственная энергетическая компания "Укрэнерго" объявила о многочасовых отключениях электроэнергии по всей стране, которые сохранятся и во вторник.

Читайте нас также:
#Украина #поддержка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео