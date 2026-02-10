Правительство Украины окажет поддержку домовладельцам в приобретении электрогенераторов и других источников энергии в условиях продолжающихся российских атак на украинскую энергосистему, заявил в понедельник президент Владимир Зеленский после консультаций с премьер-министром Юлией Свириденко, пишет LETA со ссылкой на DPA.

По словам Зеленского в вечернем видеообращении, покупка автономных источников электроснабжения должна стать финансово доступнее для объединений владельцев многоквартирных домов и владельцев частных домов.

В рамках другой программы предприятия уже подали 20 000 заявок на субсидии для технического обслуживания и ремонта генераторов.

Также выделено полмиллиарда гривен (9,8 миллиона евро) на беспроцентные кредиты для покупки генераторов, сообщил Зеленский.

Тем не менее спрос на генераторы может быть значительно выше.

Несколько волн российских авиаударов с начала января нанесли такую серьёзную угрозу энергоснабжению Украины, что в Киеве, Харькове и других крупных городах не хватает электроэнергии или отопления в условиях сильных зимних морозов.

В Киеве более 1100 многоквартирных домов останутся без отопления до весны. Предприятия продолжают работу, используя дизельные генераторы.

Государственная энергетическая компания "Укрэнерго" объявила о многочасовых отключениях электроэнергии по всей стране, которые сохранятся и во вторник.