Во вторник в городе Тамблер-Ридж провинции Британская Колумбия были застрелены девять человек, в том числе семеро — в местной средней школе и двое — в жилом доме, сообщила федеральная полиция Канады, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Также был найден мёртвым человек, которого считают ответственным за эти убийства. Он погиб от огнестрельного ранения, нанесённого себе самостоятельно.

Канадские СМИ сообщили, что убийцей была женщина, однако Королевская конная полиция Канады не предоставила подробной информации о подозреваемой.

В результате стрельбы были ранены ещё 27 человек, из которых двое получили тяжёлые травмы, а остальным 25 ничто не угрожает жизни.

Полиция сообщила, что днём во вторник поступила информация об активном стрелке в средней школе Тамблер-Риджа.

Во время обыска школы власти обнаружили шестерых застреленных. Ещё один раненый в школе скончался по дороге в больницу.

Также полиция обнаружила второе место, связанное с этим инцидентом, — в одном из домов были найдены ещё два убитых.

Тамблер-Ридж с населением 2400 человек находится более чем в 1100 километрах к северу от крупнейшего города Британской Колумбии — Ванкувера.