Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трагедия в Канаде: в небольшом городке застрелены девять человек, в том числе в местной школе 0 1826

В мире
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трагедия в Канаде: в небольшом городке застрелены девять человек, в том числе в местной школе
ФОТО: twitter

Во вторник в городе Тамблер-Ридж провинции Британская Колумбия были застрелены девять человек, в том числе семеро — в местной средней школе и двое — в жилом доме, сообщила федеральная полиция Канады, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Также был найден мёртвым человек, которого считают ответственным за эти убийства. Он погиб от огнестрельного ранения, нанесённого себе самостоятельно.

Канадские СМИ сообщили, что убийцей была женщина, однако Королевская конная полиция Канады не предоставила подробной информации о подозреваемой.

В результате стрельбы были ранены ещё 27 человек, из которых двое получили тяжёлые травмы, а остальным 25 ничто не угрожает жизни.

Полиция сообщила, что днём во вторник поступила информация об активном стрелке в средней школе Тамблер-Риджа.

Во время обыска школы власти обнаружили шестерых застреленных. Ещё один раненый в школе скончался по дороге в больницу.

Также полиция обнаружила второе место, связанное с этим инцидентом, — в одном из домов были найдены ещё два убитых.

Тамблер-Ридж с населением 2400 человек находится более чем в 1100 километрах к северу от крупнейшего города Британской Колумбии — Ванкувера.

Читайте нас также:
#полиция #трагедия #преступность #Канада #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
1
3
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео