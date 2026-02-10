Baltijas balss logotype
Алиев назвал самую мощную державу мира 1 2318

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алиев назвал самую мощную державу мира
ФОТО: Global Look Press

Алиев: партнерство с самой мощной державой мира — большая честь для Азербайджана. Ранее Трамп заявил, что Вэнс обсудит в Баку поставки американского военного оборудования.

Выстраивание стратегического партнерства с самой мощной державой мира — США — большая честь для страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает агентство APA.

«Для нас большая честь быть стратегическим партнером Соединенных Штатов, самой могущественной страны в мире», — сказал он.

По словам Алиева, Азербайджан также очень благодарен президенту США Дональду Трампу, американскому вице-президенту Джею Ди Вэнсу и их команде за вклад в установление мира на Южном Кавказе. Азербайджанский лидер подчеркнул, что Баку учится жить в мире и очень благодарен правительству США за эту прекрасную возможность.

Ранее Алиев встретил Вэнса в Баку с почетным караулом. Позже он пригласил вице-президента США поговорить и обсудить повестку дня за закрытыми дверями.

Накануне Вэнс посетил соседнюю Армению. Там он подписал вместе с премьер-министром республики Николом Пашиняном соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома, согласно которому США выделят Армении девять миллиардов долларов, чтобы помочь ей отказаться от ядерной энергетики России.

Вэнс также объявил о продаже Армении американских беспилотных технологий на сумму 11 миллионов долларов (9,2 миллиона евро).

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вэнс посетит Армению и Азербайджан, где подпишет с Ереваном договор об атоме, а с Баку обсудит поставки американского военного оборудования.

#США #Дональд Трамп #Азербайджан #дипломатия #внешняя политика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ТК
    Тото Кутунио
    10-го февраля

    Молодец, рот потом помыл? А то лизнул аж с ушами залез.

    30
    1

