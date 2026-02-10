Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исследование: мужчин реже домогаются, но чаще бьют 0 228

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование: мужчин реже домогаются, но чаще бьют

Исследование BKA показывает: мужчины и женщины в Германии за последние пять лет почти одинаково часто сталкивались с психологическим и физическим насилием, но по-разному воспринимают серьезность пережитых ситуаций.

Мужчины и женщины в Германии за последние пять лет почти одинаково часто переживали психологическое и физическое насилие в партнерских отношениях. В этот период 23,8% женщин и 23,3% мужчин столкнулись с психологическим насилием со стороны партнера или бывшего партнера, следует из опубликованного во вторник, 10 февраля, исследования Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) "Жизненная ситуация, безопасность и повседневная нагрузка". Физическое насилие испытали 5,2% женщин и 6,1% мужчин.

Однако, как отмечает исследование, существуют значительные различия в оценке тяжести происшествий: женщины испытывают больше страха и оценивают факты насилия более серьезно.

Случаи партнерского насилия крайне редко доходят до полиции. Доля обращений по поводу психологического насилия составляет менее 3%. О физическом насилии заявили 2,7% пострадавших женщин и 3,5% мужчин.

Значительные гендерные различия выявлены в других формах насилия: за последние пять лет 36,3% женщин подвергались сексуальным домогательствам, тогда как среди мужчин этот показатель составил 16,3%. Сексуальные нападения пережили 4% опрошенных женщин и 1,4% мужчин.

В ходе репрезентативного исследования с июля 2023 по январь 2025 года были опрошены почти 15 500 человек. Работа выполнена в сотрудничестве BKA, министерства внутренних дел и министерства по делам семьи. В отличие от предыдущих исследований, которые в основном фокусировались на женщинах, это исследование рассматривает проблему в гендерно-нейтральной перспективе, чтобы получить более полную картину опыта насилия в обществе.

Читайте нас также:
#полиция #семейные отношения #статистика #насилие #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео