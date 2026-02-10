Исследование BKA показывает: мужчины и женщины в Германии за последние пять лет почти одинаково часто сталкивались с психологическим и физическим насилием, но по-разному воспринимают серьезность пережитых ситуаций.

Мужчины и женщины в Германии за последние пять лет почти одинаково часто переживали психологическое и физическое насилие в партнерских отношениях. В этот период 23,8% женщин и 23,3% мужчин столкнулись с психологическим насилием со стороны партнера или бывшего партнера, следует из опубликованного во вторник, 10 февраля, исследования Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) "Жизненная ситуация, безопасность и повседневная нагрузка". Физическое насилие испытали 5,2% женщин и 6,1% мужчин.

Однако, как отмечает исследование, существуют значительные различия в оценке тяжести происшествий: женщины испытывают больше страха и оценивают факты насилия более серьезно.

Случаи партнерского насилия крайне редко доходят до полиции. Доля обращений по поводу психологического насилия составляет менее 3%. О физическом насилии заявили 2,7% пострадавших женщин и 3,5% мужчин.

Значительные гендерные различия выявлены в других формах насилия: за последние пять лет 36,3% женщин подвергались сексуальным домогательствам, тогда как среди мужчин этот показатель составил 16,3%. Сексуальные нападения пережили 4% опрошенных женщин и 1,4% мужчин.

В ходе репрезентативного исследования с июля 2023 по январь 2025 года были опрошены почти 15 500 человек. Работа выполнена в сотрудничестве BKA, министерства внутренних дел и министерства по делам семьи. В отличие от предыдущих исследований, которые в основном фокусировались на женщинах, это исследование рассматривает проблему в гендерно-нейтральной перспективе, чтобы получить более полную картину опыта насилия в обществе.