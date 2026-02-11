В результате российского удара по городу Богодухов Харьковской области в ночь на среду погибли четыре человека, в том числе трое детей, сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, пишет LETA со ссылкой на AFP.

После попадания российского ударного дрона "Shahed" в частный дом погибли два мальчика в возрасте одного года и двухлетняя девочка, а также 34-летний мужчина.

Была ранена 74-летняя женщина, которой оказали медицинскую помощь, добавил Синегубов в приложении Telegram.

Также была ранена 35-летняя беременная женщина.

Вооружённые силы России в последнее время активизировали атаки на транспортную и энергетическую инфраструктуру в Харьковской области на севере Украины.