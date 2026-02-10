Депутаты Европарламента приняли два закона, ужесточающие миграционное законодательство. Они одобрили список "безопасных стран" и разрешили отправлять просителей убежища в третьи страны, к которым они не имеют отношения.

Европейский парламент (ЕП) окончательно одобрил новые, более строгие правила, касающиеся предоставления убежища в ЕС. Во вторник, 10 февраля, на пленарном заседании в Страсбурге 408 депутатов поддержали создание списка "безопасных третьих стран", которыми теперь будут считаться Бангладеш, Египет, Индия, Колумбия, Косово, Марокко и Тунис, сообщается на сайте ЕП.

Против утверждения списка "безопасных стран" высказались 184 члена Европарламента, воздержались еще 60. Создание такого перечня повлияет на получение убежища в ЕС. Заявки от выходцев из этих стран теперь будут обрабатываться быстрее и в большинстве случаев будут отклоняться.

Кроме того, безопасными странами будут считаться кандидаты на вступление в ЕС (в частности, Сербия и Турция), если в этих странах нет войны или серьезных угроз для прав человека. Такие списки до сих пор велись отдельными странами - членами ЕС, в том числе Германией.

"Руандийская" модель: мигрантов смогут отправлять в третьи страны

Кроме того, Европарламент одобрил регламент применения концепции "безопасных третьих стран". За него проголосовали 396 депутатов, против высказались 226, еще 30 воздержались. Новые правила позволят странам ЕС депортировать беженцев в центры предоставления убежища в странах, к которым они не имеют никакого отношения.

Такая модель ранее была опробована Великобританией и получила название "руандийской". Страны Евросоюза могут заключать соглашения с третьими странами о приеме просителей убежища, которые смогут подавать там свои ходатайства.

Среди прочего отмечается, что в прошении об убежище в ЕС также может быть отказано, если заявитель проехал через третью безопасную страну и мог бы запросить "эффективную защиту" там, либо если у этой страны есть договоренность с ЕС о приеме лиц, ищущих убежища (за исключением несовершеннолетних без сопровождения).

Новые правила вступят в силу в июне

Данные правила являются частью пакета мер ЕС в сфере миграции и предоставления убежища, который должен вступить в силу в июне 2026 года. Некоторые положения могут быть применены и раньше. Данное решение еще требует формального одобрения Европейского совета.

Ранее DW писала, что РФ и Беларусь в новой миграционной стратегии ЕС позиционируются как враждебные государства, и хотя в визовой стратегии они упоминаются не прямо, выдача виз их гражданам может стать "нецелесообразной". При этом и с РФ, и с Беларусью у ЕС есть договор о реадмиссии, то есть оба эти государства по-прежнему считаются местами, куда можно возвращать мигрантов.

Так называемые гуманитарные визы по-прежнему могут выдаваться, но каждый случай рассматривается в отдельности на основании исключительных личных обстоятельств. Но государства - члены ЕС не обязаны выдавать гуманитарные визы лицам, желающим запросить убежище, хотя в индивидуальном порядке они могут быть выданы, даже если обычные условия въезда не соблюдены.