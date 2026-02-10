Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новые правила ЕС: беженцев можно будет сплавлять «куда-нибудь в Руанду» 1 521

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Новые правила ЕС: беженцев можно будет сплавлять «куда-нибудь в Руанду»

Депутаты Европарламента приняли два закона, ужесточающие миграционное законодательство. Они одобрили список "безопасных стран" и разрешили отправлять просителей убежища в третьи страны, к которым они не имеют отношения.

Европейский парламент (ЕП) окончательно одобрил новые, более строгие правила, касающиеся предоставления убежища в ЕС. Во вторник, 10 февраля, на пленарном заседании в Страсбурге 408 депутатов поддержали создание списка "безопасных третьих стран", которыми теперь будут считаться Бангладеш, Египет, Индия, Колумбия, Косово, Марокко и Тунис, сообщается на сайте ЕП.

Против утверждения списка "безопасных стран" высказались 184 члена Европарламента, воздержались еще 60. Создание такого перечня повлияет на получение убежища в ЕС. Заявки от выходцев из этих стран теперь будут обрабатываться быстрее и в большинстве случаев будут отклоняться.

Кроме того, безопасными странами будут считаться кандидаты на вступление в ЕС (в частности, Сербия и Турция), если в этих странах нет войны или серьезных угроз для прав человека. Такие списки до сих пор велись отдельными странами - членами ЕС, в том числе Германией.

"Руандийская" модель: мигрантов смогут отправлять в третьи страны

Кроме того, Европарламент одобрил регламент применения концепции "безопасных третьих стран". За него проголосовали 396 депутатов, против высказались 226, еще 30 воздержались. Новые правила позволят странам ЕС депортировать беженцев в центры предоставления убежища в странах, к которым они не имеют никакого отношения.

Такая модель ранее была опробована Великобританией и получила название "руандийской". Страны Евросоюза могут заключать соглашения с третьими странами о приеме просителей убежища, которые смогут подавать там свои ходатайства.

Среди прочего отмечается, что в прошении об убежище в ЕС также может быть отказано, если заявитель проехал через третью безопасную страну и мог бы запросить "эффективную защиту" там, либо если у этой страны есть договоренность с ЕС о приеме лиц, ищущих убежища (за исключением несовершеннолетних без сопровождения).

Новые правила вступят в силу в июне

Данные правила являются частью пакета мер ЕС в сфере миграции и предоставления убежища, который должен вступить в силу в июне 2026 года. Некоторые положения могут быть применены и раньше. Данное решение еще требует формального одобрения Европейского совета.

Ранее DW писала, что РФ и Беларусь в новой миграционной стратегии ЕС позиционируются как враждебные государства, и хотя в визовой стратегии они упоминаются не прямо, выдача виз их гражданам может стать "нецелесообразной". При этом и с РФ, и с Беларусью у ЕС есть договор о реадмиссии, то есть оба эти государства по-прежнему считаются местами, куда можно возвращать мигрантов.

Так называемые гуманитарные визы по-прежнему могут выдаваться, но каждый случай рассматривается в отдельности на основании исключительных личных обстоятельств. Но государства - члены ЕС не обязаны выдавать гуманитарные визы лицам, желающим запросить убежище, хотя в индивидуальном порядке они могут быть выданы, даже если обычные условия въезда не соблюдены.

Читайте нас также:
#Европарламент #ЕС #депортация #Руанда #мигранты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • EB
    Emigrants Berzins
    11-го февраля

    "Такая модель ранее была опробована Великобританией и получила название "руандийской" — враньё. Из UK в Руанду не было выслано ни единого человека. При правительстве Сунака шли такие разговоры, даже фигурировала сумма в 250 000 000 фунтов, каковая была выплачена правительству Руанды, но потом всё замели под ковёр. Денежки, естественно, тю-тю, но головка ни у кого не бо-бо по этому поводу.

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео