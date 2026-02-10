Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий мужчинам старше 60 лет служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

«Лица в возрасте от 60 лет (...) принимаются на военную службу по контракту — сроком на один год», — говорится в документе.

Так, Зеленский внес правки в указ о воинской службе, принятый при президенте Викторе Ющенко в 2008 году. О других подробностях не сообщается.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны с Россией ВСУ перейдут от мобилизационной модели войск к контрактной. Это, отметил политик, создаст для военнослужащих конкурентные зарплаты.