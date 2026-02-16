"Худший вариант – это стремительная эскалация конфликта, а затем какой-то непредсказуемый или предсказуемый инцидент".

Впервые со времен Холодной войны в 1980-х годах Соединенные Штаты и Россия, две крупнейшие ядерные державы мира, остались без юридических рамок, которые бы ограничивали их стратегические арсеналы, пишет Bloomberg.

Это событие происходит на фоне обострения глобальной нестабильности, войны в Украине и стремительного наращивания ядерного потенциала Китаем, что создает предпосылки для опасной трехсторонней гонки вооружений.

Что означает окончание договора для глобальной безопасности и стратегической стабильности?

Крах последнего договора и риск эскалации

Договор New START вступил в силу в 2011 году и ограничивал количество развернутых стратегических боеголовок, количество развернутых носителей, а также устанавливал процедуры проверки и обмен данными. Первоначальный срок действия соглашения должен был закончиться в 2021 году, однако стороны продлили его на пять лет.

Однако в 2023 году, на фоне конфронтации из-за вторжения в Украину, президент РФ Владимир Путин приостановил участие России в договоре, прекратив инспекции и обмен информацией, хотя и пообещал соблюдать лимиты, отмечает Bloomberg.

В сентябре 2025 года Россия предложила временное, однолетнее продление действия договора. Президент США Дональд Трамп публично назвал эту идею «неплохой», однако официального ответа со стороны США не последовало. В результате российский МИД заявил, что РФ считает себя свободной от любых обязательств, связанных с New START, отмечает CNN.

Эксперты отмечают, что главной потерей являются не столько сами лимиты, сколько механизмы верификации. «Настоящая потеря – это потеря прозрачности, и это увеличит политические риски», – цитирует Bloomberg слова Павла Подвига из Института ООН по исследованию проблем разоружения.

Без инспекций и обмена данными обе стороны могут вернуться к планированию на основе «худших сценариев», предполагая, что противник тайно наращивает силы.

«Худший вариант – это стремительная эскалация конфликта, а затем какой-то непредсказуемый или предсказуемый инцидент, который быстро перерастет в ядерный конфликт», – цитирует CNN заявление бывшего исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США Томаса Кантримена.

Фактор Китая. Почему Трамп не согласился с Путиным

Администрация Трампа и республиканцы в Конгрессе аргументируют отказ от продления New START необходимостью привлечь к переговорам Китай. Критики старого договора указывают на то, что он ограничивал США и Россию, но оставлял «свободные руки» Пекину, который активно наращивает свой арсенал, отмечает CNN.

Китай планирует достичь «стратегического равновесия» с США к 2027 году и может иметь более 1000 боеголовок к 2030-му, по сравнению с низкими показателями в 200 в начале десятилетия, согласно отчету Пентагона. Количество китайских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) уже выросло на 88% за время действия New START. С 2010 года Китай увеличил количество баллистических ракет средней дальности на 635% и добавил новые типы стратегических и нестратегических транспортных средств, по данным CSIS.

Однако Пекин отвергает идею трехсторонних переговоров. Представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал требование присоединиться к переговорам «несправедливым и неразумным». Его аргумент – ядерная мощь Китая «совсем не на том уровне», что у США или России. Пекин отказывается обсуждать меры по уменьшению ядерных рисков как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, несмотря на свою политику «неприменения оружия первым», пишет Bloomberg.

США отстают. Перспективы новой ядерной гонки

Статистика свидетельствует об асимметрии в развитии ядерных сил за последнее десятилетие. В то время как США придерживались сдержанности, уменьшая или сохраняя количество вооружений на стабильном уровне, Россия и Китай активно модернизировались.

По данным CSIS:

Россия. Увеличила количество систем, способных нести ядерное оружие на 22%, в частности подводных лодок и баллистических ракет подводного базирования на 20%. Москва также разработала новые виды оружия, такие как гиперзвуковой комплекс «Кинжал», торпеда «Посейдон» и крылатая ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой.

США. Количество американских МБР фактически уменьшилось на 11%, а баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ) – на 17%. Платформы для нестратегического ядерного оружия были сокращены на 33%.

США начинают потенциальную ядерную гонку с невыгодной позиции, пишет CSIS.

«Если ядерная гонка вооружений уже началась, то США проиграют в ней. Если еще не началась, то США будут стартовать с отставанием», – пишет Хизер Уильямс, директор ядерной программы CSIS.

Россия обладает активными производственными линиями и может быстро увеличить количество развернутых боеголовок, оставив США «глотать пыль», пока Вашингтон только готовится к изменениям, говорит CNN Роуз Геттемюллер, бывший главный переговорщик США по New START.

Стратегия Вашингтона. Как США могут наверстать отставание

Окончание договора не обязательно означает мгновенную гонку вооружений, но открывает путь к «неограниченной ядерной эре».

В Вашингтоне рассматривают несколько ключевых сценариев. США могут «дозагрузить» существующие межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок дополнительными боеголовками, что потенциально может удвоить количество развернутых боеголовок по сравнению с лимитами New START, пишет CSIS.

Другой подход – диверсификация и модернизация арсенала, создание более гибких и живучих систем для сдерживания региональных и глобальных угроз со стороны России и Китая, по данным CSIS. Это включает ракеты средней дальности, новые стратегические бомбардировщики B-21 и подводные лодки класса Columbia.

Возобновление ядерных испытаний рассматривается как дополнительный инструмент демонстрации решимости. Трамп ранее угрожал возобновить тестирование, а Россия в ответ готовится к возможному наращиванию производства боеголовок, что создает риск быстрой эскалации, отмечает CNN.

Несмотря на формальное окончание действия New START, США и Россия ведут переговоры о практическом продлении соблюдения положений договора как минимум на шесть месяцев, по информации Axios. Пока речь идет о неофициальных договоренностях, окончательный документ не согласован президентами обеих стран. «Мы согласились с Россией действовать добросовестно и обсудить возможные обновления договора», – отметил представитель США. Это временное продление позволит сохранить ключевые механизмы прозрачности и контроля, даже если юридически договор уже завершился.