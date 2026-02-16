Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Европе пожаловались на абьюз со стороны США 0 220

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Европе пожаловались на абьюз со стороны США
ФОТО: Global Look Press

Politico: в Европе назвали отношения с США абьюзивными.

Европейские официальные лица в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности назвали отношения с США абьюзивными. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Никто не хочет разрывать оставшиеся связи с все более непредсказуемыми США, чьи войска, ядерное оружие и военный потенциал по-прежнему обеспечивают континенту безопасность. Однако в кулуарах несколько официальных лиц сравнили нынешнее положение дел с насильственными отношениями, в которых агрессор (абьюзер) обвиняет жертву, колеблясь между насилием и лестными словами», — передает издание.

Кроме того, по словам еще одного европейского источника, потребуется «целое поколение», чтобы восстановить доверие, утраченное за последний год.

Ранее США в ходе Мюнхенской конференции сигнализировали Европе, что якобы старый мировой порядок защищать не стоит. Отмечается, что послание Вашингтона заключалось в том, что ему не нужны слабые союзники.

Читайте нас также:
#США #Европа #безопасность #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео