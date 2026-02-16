Baltijas balss logotype
США уничтожили корабль в качестве предупреждения России и Китаю 3 2978

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США уничтожили корабль в качестве предупреждения России и Китаю
ФОТО: Global Look Press

19FortyFive: США потопили свой корабль в качестве предупреждения РФ и КНР.

Военно-морские силы (ВМС) США проводят учения по потоплению кораблей в качестве предупреждения России и Китаю. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

По данным журналистов, учения проводятся с целью изучить, как реальные корабли получают повреждения и как работает оружие при стрельбе в реалистичных условиях.

«Военно-морской флот извлекает много уроков из этих учений. Моряки собирают данные о том, какие повреждения может выдержать корпус, прежде чем затонет на дне океана», — говорится в материале.

Так, в 2024 году в ходе учения Valiant Shield 24 был потоплен десантный корабль класса «Остин» USS Cleveland. Он был уничтожил новыми американскими оперативно-тактическими ракетами Precision Strike Missile.

Авторы отмечают, что подобные учения ВМС США можно рассматривать как предупреждение России и Китаю.

#Китай #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    16-го февраля

    Сейчас набегут псевдопатриоты́ России и будут вопить как Россия ответит,как всех напугает,да все как забояться.......😀 Уже не один танкер или корабль России был и захвачены и что? Олигархи не гои России выдержат все удары,чтобы снова войти в мировую элиту Эпштейна.

    3
    42
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го февраля

    Гланое - не останавливаться на одном корабле. Неизвестно, сколькими ракетами можно потопить авианосец...

    50
    3
  • З
    Злой
    16-го февраля

    Вам, янки, Россия нюх так начистит, лучше бы сидели там у себя и не вякали!

    25
    5
Читать все комментарии

