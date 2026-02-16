19FortyFive: США потопили свой корабль в качестве предупреждения РФ и КНР.

Военно-морские силы (ВМС) США проводят учения по потоплению кораблей в качестве предупреждения России и Китаю. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

По данным журналистов, учения проводятся с целью изучить, как реальные корабли получают повреждения и как работает оружие при стрельбе в реалистичных условиях.

«Военно-морской флот извлекает много уроков из этих учений. Моряки собирают данные о том, какие повреждения может выдержать корпус, прежде чем затонет на дне океана», — говорится в материале.

Так, в 2024 году в ходе учения Valiant Shield 24 был потоплен десантный корабль класса «Остин» USS Cleveland. Он был уничтожил новыми американскими оперативно-тактическими ракетами Precision Strike Missile.

Авторы отмечают, что подобные учения ВМС США можно рассматривать как предупреждение России и Китаю.