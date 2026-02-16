Baltijas balss logotype
Иран готов обсуждать компромиссы ради достижения ядерной сделки — дипломат 0 98

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
ФОТО: Unsplash

Иран готов рассмотреть компромиссные варианты для достижения ядерного соглашения с США, если американская сторона будет готова обсуждать снятие санкций, заявил в воскресенье в интервью британской телерадиокомпании BBC заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи, пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Представители США неоднократно заявляли, что именно Иран, а не Соединенные Штаты, тормозит прогресс в затянувшемся переговорном процессе.

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу заявил, что президент Дональд Трамп поддерживает достижение соглашения, однако договориться с Ираном «очень сложно».

В интервью BBC Тахт-Раванчи отметил, что теперь мяч находится «на стороне Америки, и они должны доказать, что хотят достичь соглашения».

«Если они будут искренни, я уверен, что мы будем на пути к соглашению», — подчеркнул заместитель министра.

Трамп угрожал нанести удары по Ирану, если не будет достигнуто соглашение об ограничении его ядерной программы. США также усиливают свое военное присутствие в регионе.

В начале февраля США и Иран провели в Омане непрямые переговоры.

Тахт-Раванчи отметил, что переговоры «в целом развиваются в позитивном направлении, но еще рано делать выводы», и подтвердил, что во вторник в Женеве состоится второй раунд переговоров.

Трамп также охарактеризовал переговоры как позитивные.

Читайте нас также:
#Иран #США #санкции #Дональд Трамп #дипломатия #переговоры #политика
Видео