Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер не ожидает окончания войны в Украине в 2026 году. По его оценке, Россия не заинтересована в этом. На фоне войны выручка оружейного концерна выросла на 47% за год.

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) полагает, что война в Украине не закончится в 2026 году. Такое мнение он высказал в интервью берлинской медиаплатформе Table Media, сообщается на ее сайте в понедельник, 16 февраля, пишет DW.

Свою позицию Паппергер аргументировал тем, что "Россия не заинтересована в окончании войны". В этой связи он подчеркнул необходимость дальнейшей помощи Украине, указав, что его предприятие готово поставить Киеву дополнительную военную технику.

"Мы можем помочь во многих областях. На данный момент мы производим больше боеприпасов, чем предусмотрено в заключенных с Украиной контрактах ", - сообщил Паппергер.

Он добавил, "что в некоторых сферах еще не обеспечено финансирование" этого производства для ВСУ. По словам главы Rheinmetall, концерн мог бы поставить Киеву больше "орудий ПВО, боеприпасов и даже больше танков", а также беспилотники.

Война в Украине привела к росту выручки Rheinmetall

Как следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), выручка 100 крупнейших в мире оборонных компаний от продаж вооружений и военных услуг по итогам 2024 года выросла на 5,9%, достигнув рекордных 679 млрд долларов (572 млрд евро). Авторы объясняют это в том числе продолжающейся войной России против Украины.

Производители оружия из Германии в 2024 году продемонстрировали один из самых значительных показателей по росту выручки - на 36%. Быстрей этот показатель вырос только в Японии - на 40%. Четыре немецкие компании вошли в мировой топ-100, причем лидером стал именно Rheinmetall. С выручкой от военных продаж в 8,2 млрд евро (плюс 47% за год) он занял 20-е место в общем списке.