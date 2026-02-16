Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ядерное оружие укрепило бы безопасность Польши - президент Навроцкий 1 176

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Ядерное оружие укрепило бы безопасность Польши - президент Навроцкий
ФОТО: пресс-фото

Президент Польши Кароль Навроцкий высказался за укрепление безопасности страны "даже на основе ядерного потенциала". Политик выступил за то, чтобы "Польша присоединилась к ядерному проекту" для защиты от России.

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил за укрепление безопасности страны "даже на основе ядерного потенциала". Об этом он сказал в воскресенье, 15 февраля, в интервью телеканалу Polsat News, пишет DW.

Навроцкий: Польша должна присоединиться к "ядерному проекту"

Комментируя международную ситуацию, Навроцкий заявил, что является "большим сторонником того, чтобы Польша присоединилась к ядерному проекту". "Этот путь, с уважением ко всем международным нормам, является путем, по которому мы должны идти", - сказал он.

"Необходимо действовать в этом направлении, чтобы мы могли приступить к работе. Мы являемся государством, расположенным в непосредственной близости от зоны вооруженного конфликта. Известно, каково отношение агрессивной имперской Российской Федерации к Польше", - объяснил Навроцкий. Он отметил, что не знает, произойдет ли присоединение Варшавы к "ядерному проекту" вообще.

На вопрос о возможной реакции Москвы на польскую ядерную программу он ответил: "Россия может агрессивно реагировать на все".

Дуда призывал разместить в Польше ядерное оружие США

Навроцкий не уточнил, имеет ли в виду под "ядерным проектом" разработку Польшей собственного ядерного оружия или размещение в стране зарубежного. Его предшественник на посту Анджей Дуда в марте 2025 года призвал Дональда Трампа разместить ядерное оружие в Польше в качестве сдерживающего фактора от возможной российской агрессии.

"Границы НАТО переместились на восток в 1999 году. Поэтому 26 лет спустя также должен произойти сдвиг инфраструктуры НАТО на восток. Я не просто считаю, что для этого пришло время. Было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь", - сказал тогда польский лидер британской газете Financial Times.

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года с просьбой разместить американское ядерное оружие в Польше Дуда обращался и к тогдашнему президенту США Джо Байдену.

Читайте нас также:
#НАТО #Польша #ядерное оружие #безопасность #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
1
2
0

Оставить комментарий

(1)
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    Спесивым полякам ядерку никто не даст. Тут ни американец, ни русский, а немец подтвердит )))))))

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео