Президент Польши Кароль Навроцкий выступил за укрепление безопасности страны "даже на основе ядерного потенциала". Об этом он сказал в воскресенье, 15 февраля, в интервью телеканалу Polsat News, пишет DW.

Навроцкий: Польша должна присоединиться к "ядерному проекту"

Комментируя международную ситуацию, Навроцкий заявил, что является "большим сторонником того, чтобы Польша присоединилась к ядерному проекту". "Этот путь, с уважением ко всем международным нормам, является путем, по которому мы должны идти", - сказал он.

"Необходимо действовать в этом направлении, чтобы мы могли приступить к работе. Мы являемся государством, расположенным в непосредственной близости от зоны вооруженного конфликта. Известно, каково отношение агрессивной имперской Российской Федерации к Польше", - объяснил Навроцкий. Он отметил, что не знает, произойдет ли присоединение Варшавы к "ядерному проекту" вообще.

На вопрос о возможной реакции Москвы на польскую ядерную программу он ответил: "Россия может агрессивно реагировать на все".

Дуда призывал разместить в Польше ядерное оружие США

Навроцкий не уточнил, имеет ли в виду под "ядерным проектом" разработку Польшей собственного ядерного оружия или размещение в стране зарубежного. Его предшественник на посту Анджей Дуда в марте 2025 года призвал Дональда Трампа разместить ядерное оружие в Польше в качестве сдерживающего фактора от возможной российской агрессии.

"Границы НАТО переместились на восток в 1999 году. Поэтому 26 лет спустя также должен произойти сдвиг инфраструктуры НАТО на восток. Я не просто считаю, что для этого пришло время. Было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь", - сказал тогда польский лидер британской газете Financial Times.

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года с просьбой разместить американское ядерное оружие в Польше Дуда обращался и к тогдашнему президенту США Джо Байдену.