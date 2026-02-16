Baltijas balss logotype
2 марта в Риге пройдет гала-концерт конкурса «Восходящие звезды»

Культура &
Дата публикации: 16.02.2026
LETA
Изображение к статье: Михаил Казиник

Михаил Казиник

2 марта в 19.00 в Большом зале Рижской Еврейской общины состоится гала-концерт конкурса "Восходящие звезды" - яркое мероприятие, завершающее состязание молодых вокалистов и инструменталистов под патронажем Михаила Казиника, которое в этом году проходит в Риге уже в 16-й раз.

Ведущим концерта станет сам маэстро - блистательный скрипач и музыковед Михаил Казиник.

В первой части концерта зрители увидят выступления лауреатов конкурса из разных стран. Во второй слушателей порадуют произведения в исполнении членов жюри и Михаила Казиника, а также знаменитая "Детская симфония" Йозефа Гайдна ("Симфония игрушек") - подарок от фестивального оркестра под управлением дирижера Артура Гайлиса.

Специальными гостями гала-концерта станут легендарный контрабасист Григорий Ковалевский и ведущий актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Яков Рафальсон, которые выступят в интересных амплуа - актера, мечтающего о музыке, и музыканта, мечтающего о театре.

#Рига #культура #музыка
