Lifenews
Дата публикации: 16.02.2026
Общение по своим правилам: что известно о феномене отроверта

В психологии появился новый термин — «отроверт». Его предложил американский психиатр Рами Камински, чтобы описать людей, которым комфортно общение, но исключительно на собственных условиях.

Многие не относят себя ни к интровертам, ни к экстравертам. Они могут легко поддерживать разговор один на один, но быстро устают от шумных компаний и не стремятся быть частью больших сообществ. Именно для описания таких людей и был введён новый термин.

Кто такой отроверт

Понятие «отроверт» появилось в 2025 году. По словам автора концепции, это человек, который не избегает общества, однако взаимодействует с ним избирательно — в соответствии со своими внутренними потребностями.

Отроверты не стремятся к активной социальной жизни ради самого факта общения. Для них важнее глубина контактов и их смысл, чем количество встреч и знакомств.

К основным чертам отроверта относят:

  • стремление к глубоким и долгосрочным связям;
  • ориентацию на качество общения, а не на его объём;
  • независимость от общественных ожиданий;
  • отсутствие интереса к массовым движениям и формальным объединениям.

Для такого типа личности важнее подлинность и личный комфорт, чем социальное одобрение.

Чем интроверт отличается от экстраверта

Интроверт — человек, который восстанавливает энергию в уединении. Даже приятное общение может его утомлять, поэтому после социальных контактов ему требуется время для отдыха. При этом интроверт может быть открытым и общительным, но не постоянно.

Экстраверт, напротив, получает энергию от взаимодействия с людьми. Ему важно находиться в центре событий, знакомиться с новыми людьми и активно участвовать в жизни общества. Длительное одиночество может вызывать у него дискомфорт.

Кто такие амбиверты

Существует и промежуточный тип — амбиверт. Такие люди способны адаптироваться к ситуации: в одних условиях они активно общаются, в других предпочитают уединение. Амбиверсия считается наиболее гибкой моделью поведения.

Признан ли отроверт официально

Пока термин «отроверт» не имеет официального статуса в академической психологии. Некоторые специалисты считают его уточняющим понятием внутри уже существующих типологий, а не отдельной категорией личности.

Тем не менее идея получила отклик у людей, которые не чувствуют себя частью традиционного деления на интровертов и экстравертов. Основная мысль концепции — отсутствие стремления к массовости или постоянному социальному участию не является психологической проблемой, а может быть естественной особенностью человека.

#общение #психология
