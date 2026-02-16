Пока общество с гордостью отмечает олимпийские достижения, в Мурьянской спортивной гимназии повседневная жизнь проходит в совершенно ином настроении — в борьбе за элементарные вещи.

Директор школы Сергей Чеверс в эфире программы "900 секунд" (TV3) заявил, что инфраструктура не соответствует современным требованиям: "Это не инфраструктура XXI века для школы".

Часть инженерных коммуникаций — водопровод, система теплоснабжения, спортивные залы — по-прежнему датируются 1965 годом и "чудесным образом выдерживают эту нагрузку". Ситуация зашла настолько далеко, что чемпионам Латвии негде тренироваться из-за обрушившегося пола.

Директор подчёркивает, что проблема не в нехватке спортсменов или тренеров — в Мурьяни работают известные в Латвии специалисты и воспитываются спортсмены высокого уровня. Однако "финансирования недостаточно", и регулярных вложений в инфраструктуру не было.

Хотя школа получает от государства около трёх миллионов евро в год, большая часть средств уходит на обеспечение основных функций — обучение, питание, повседневную деятельность. По оценке Чеверса, для поэтапного приведения инфраструктуры в порядок ежегодно требовалось бы не менее 300–500 тысяч евро.

Он также откровенно говорит об отношении политики к единственной спортивной гимназии, находящейся в прямом подчинении государства: "Нам действительно приходится бороться за такие элементарные вещи". Директор считает, что Мурьяни должны быть образцом, который показывают другим, а не учреждением, годами балансирующим на грани выживания.

"Либо мы приводим всё в порядок и движемся дальше, либо громко заявляем, что не можем содержать Мурьянскую спортивную гимназию", — отметил он.

Помимо инфраструктурных проблем школа выполняет и важную социальную функцию — примерно для трети воспитанников Мурьяни обеспечивают стабильную среду и возможность развиваться в спорте. Рассматривается введение обязательного софинансирования со стороны родителей, что могло бы дать около 100 тысяч евро в год на спортивные нужды, однако это не решит системных проблем.