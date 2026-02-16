Baltijas balss logotype
Если начнётся война, то Эстония перенесёт её на территорию России - эстонский МИД 9 2076

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Если начнётся война, то Эстония перенесёт её на территорию России - эстонский МИД
ФОТО: Unsplash.com

При вторжении мы перенесем войну в РФ, заявил DW глава МИД Эстонии. Нарратив о том, что Эстония - одна из наиболее уязвимых стран Европы, это "фейкньюс", сказал Маргус Цахкна в интервью DW.

"Мы точно знаем, что делать. Мы готовы к вероятному вторжению России, и уровень сдерживания действительно высокий", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что Эстония считается одной из первых целей потенциального вторжения РФ, Цахкна признал, что "это очень логично", если просто посмотреть на карту. "Но в реальной жизни мы значительно наращиваем наши возможности. Я думаю, что НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже есть новые планы обороны, и это означает, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России", - предупредил глава эстонского МИДа.

В этом контексте его беспокоит "политическая воля". "Нас беспокоит Европа, готова ли Европа принять решение, встать, стать сильнее", - признался министр.

#НАТО #Эстония #безопасность #геополитика #оборона #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • EB
    Emigrants Berzins
    16-го февраля

    Этот Маргус с труднопроизносимой фамилией что-то активизировался в последнее время. Это стендапер? Всякий раз как ляпнет что-нибудь, то всегда очень смешно.

    1
    0
  • 010725
    010725
    16-го февраля

    Собственно, у самой Эстонии никакой другой территории, кроме принадлежащей России, и нет.

    3
    0
  • A
    Anim
    16-го февраля

    Кклааавное нннее аппааздааать...

    30
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    16-го февраля

    А в чëм перенесëте, в коробке или в чемодане, правда, если будет кому переносить.

    49
    1
  • A
    Aleks
    16-го февраля

    Давно российская армия не вторая в мире и даже не третья,проигрывая по многим техническим параметрам. Так что 5 колонна вполне успешно поработала за время правления Эльцина и Медвепута,превратив армию бывшего СССР в наемническую армию без идеологии ,а без денег никто уже воевать не будет... Да и денег то уже нет-хваиае с трудом только на тех,кто воюет в ,,СВО,,длящейся 4 года,когда как специальная военная операция длится очень короткий промежуток времени,но ,,голограмма,,Путина интернетом не пользуется как заявил Письков

    4
    38
  • YY
    Yu Yu
    Aleks
    16-го февраля

    Сколько США просидело в Ираке с коалицией и со своим СВО с 2003 года? не 4 года..И да, пески - зеленка- не одно и тоже. В Афгане есть зелёнка, и тоже стало сложно.. и тоже не 4 года..

    27
    1
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    маги, чародеи, колдуны, кудесники,ведуны и волхвы, чернокнижники, чудодеи, ведьмаки? иль все таки чаровники ? Одним словом - Пушкинское Лукоморье

    16
    3
  • Е
    Ехидный
    16-го февраля

    МИД Эстонии сделал мой день !!! ржу и не могу остановиться !!!

    63
    3
  • VA
    Vairis Arlauskas
    16-го февраля

    Балтийские тигры никого не боятца.Главное,чтоб Эстонию не злили,и она сама не напала на Россию.

    64
    3
Читать все комментарии

