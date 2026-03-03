Зеленский заявил, что ВСУ должны создать буферную зону на территории России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сделать буферную зону на территории России. Его слова приводит «Новости.LIVE» в Telegram-канале.
«Украинские войска должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была на российской стороне. Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать», — сказал Зеленский.
Ранее Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в войне с Ираном в обмен на перемирие с Россией.
