Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сделать буферную зону на территории России. Его слова приводит «Новости.LIVE» в Telegram-канале.

«Украинские войска должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была на российской стороне. Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в войне с Ираном в обмен на перемирие с Россией.