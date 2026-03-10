По данным информационного агентства Reuters, об этом он заявил, выступая перед европейскими послами в Брюсселе.

"Пока что в этой войне есть только один победитель — Россия. Она получает новые ресурсы для финансирования своей войны против Украины по мере роста цен на энергоносители. Она выигрывает от отвлечения военных возможностей, которые в противном случае могли бы быть направлены на поддержку Украины", — сказал он.

Кошта предупредил, что Москва также извлекает выгоду из снижения внимания к фронту в Украине, поскольку конфликт на Ближнем Востоке сейчас выходит на первый план. Он подчеркнул необходимость возвращения всех сторон за стол переговоров.

"Нельзя добиться свободы и прав человека с помощью бомб. Их защищает только международное право. Мы должны избегать дальнейшей эскалации. Такой путь угрожает Ближнему Востоку, Европе и другим регионам", — предупредил он.

Как сообщал Mignews, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что фокус внимания сместился с украинского фронта на Ближний Восток из-за операции США и Израиля в Иране и ответных обстрелов стран Персидского залива со стороны Исламской Республики.

Он предупредил, что это может привести к сокращению военной помощи Украине, в частности средств противовоздушной обороны.