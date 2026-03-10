Глава Совета Европы назвал единственного победителя войны на Ближнем Востоке

Дата публикации: 10.03.2026
Изображение к статье: Глава Совета Европы назвал единственного победителя войны на Ближнем Востоке
ФОТО: twitter

Глава Европейского совета Антониу Кошта считает, что единственным победителем войны на Ближнем Востоке на данный момент является Россия.

По данным информационного агентства Reuters, об этом он заявил, выступая перед европейскими послами в Брюсселе.

"Пока что в этой войне есть только один победитель — Россия. Она получает новые ресурсы для финансирования своей войны против Украины по мере роста цен на энергоносители. Она выигрывает от отвлечения военных возможностей, которые в противном случае могли бы быть направлены на поддержку Украины", — сказал он.

Кошта предупредил, что Москва также извлекает выгоду из снижения внимания к фронту в Украине, поскольку конфликт на Ближнем Востоке сейчас выходит на первый план. Он подчеркнул необходимость возвращения всех сторон за стол переговоров.

"Нельзя добиться свободы и прав человека с помощью бомб. Их защищает только международное право. Мы должны избегать дальнейшей эскалации. Такой путь угрожает Ближнему Востоку, Европе и другим регионам", — предупредил он.

Как сообщал Mignews, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что фокус внимания сместился с украинского фронта на Ближний Восток из-за операции США и Израиля в Иране и ответных обстрелов стран Персидского залива со стороны Исламской Республики.

Он предупредил, что это может привести к сокращению военной помощи Украине, в частности средств противовоздушной обороны.

#Иран #США #ближний восток #Израиль #Украина #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
