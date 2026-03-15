Венгрия пообещала не отправлять солдат на Украину 0 95

Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Венгрия пообещала не отправлять солдат на Украину
ФОТО: Global Look Press

Сийярто: пока Орбан является премьером Венгрии, Украина не вступит в ЕС.

Пока Виктор Орбан является премьером Венгрии, Киев не вступит в Евросоюз (ЕС), и ни один венгерский солдат не отправится на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Он отметил, что в Брюсселе, Берлине и Киеве прекрасно знают, что пока Виктор Орбан является премьером Венгрии, Будапешт останется вне войны и не отправит ни одного человека на Украину.

«И пока Виктор Орбан является премьер-министром, венгерские деньги не отправят на Украину и Украина никогда, никогда не вступит в Евросоюз», — добавил Сийярто.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без российской нефти, и обвинил Киев в продолжении блокады нефтепровода «Дружба».

#Виктор Орбан #Украина #Евросоюз #Россия #политика #Венгрия
Редакция BB.LV
