На всенародном референдуме по новой Конституции, который прошёл в Казахстане 15 марта 2026 года, большинство граждан поддержали принятие нового Основного закона.

По предварительным данным на утро 16 марта, за принятие новой Конституции проголосовали 7 954 667 граждан. Это 87,15 процента от числа проголосовавших. Против высказались 898 099 человек.

Такие данные озвучил председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии явка составила около 73,24% избирателей. В целом проголосовало примерно 9,13 млн человек из 12,46 млн зарегистрированных избирателей.

За границами Казахстана явка была еще выше. Сообщается, что общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 54 странах составило 12 740 человек. Это обеспечило явку в 88,6 процента.

Многочисленные международные наблюдатели и представители иностранных СМИ, среди которых был и портал bb.lv, отметили, что процедура голосования на референдуме в Казахстане была организована в соответствии с установленными правилами, а на участках соблюдались необходимые требования прозрачности.

Наблюдатели и журналисты также отметили активное участие в референдуме молодых казахстанцев. Отчасти это объясняется заявлениями о том, что новая Конституция будет служить будущим поколениям граждан страны. В этом контексте интерес молодых жителей республики выглядит закономерным.

В референдуме принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Что дальше?

После объявления предварительных результатов Центральная комиссия референдума должна закончить полный подсчёт голосов и утвердить окончательные официальные результаты.

После объявления официальных данных референдума новая Конституция вступит в силу. Это произойдет 1 июля 2026 года.

О новой Конституции

Изменения затронули около 84 процентов текста Конституции Казахстана.

Среди главных нововведений – введение должности вице-президента, переход к однопалатному парламенту – Курултаю, а также создание нового консультативного органа – Народного совета Казахстана.

Также изменились требования к кандидатам в президенты. Сейчас, чтобы иметь право баллотироваться на пост главы республики, надо с рождения быть гражданином Казахстана, старше 40 лет, говорить по-казахски, прожить в стране последние 15 лет и иметь высшее образование. К этим требованиям поправки добавляют пребывание не менее пяти лет на госслужбе или на выборных должностях. Норма, что президент избирается на один семилетний срок, сохраняется.

Новый Основной закон также восстанавливает должность вице-президента, упраздняя позицию государственного советника (ее сейчас занимает Ерлан Карин). Пост вице-президента существовал в Казахстане между 1991 и 1996 годами. По новой Конституции, его задача — помогать главе государства в работе с парламентом и правительством; другие полномочия глава государства определяет сам. Эта должность меняет порядок передачи власти в республике — теперь, если президент досрочно уходит в отставку, его полномочия сначала получает вице-президент и лишь потом, если он не сможет их исполнять, — спикер парламента и далее премьер-министр.

Конституция также меняет систему законодательной власти: вместо двухпалатного парламента, который состоит из Мажилиса (нижняя палата) и Сената (верхняя), она вводит однопалатный Курултай. В нем будет 145 депутатов, срок их полномочий — пять лет. Чтобы стать депутатом, надо быть старше 25 лет, быть гражданином Казахстана и жить в республике последние десять лет. Без согласия курултая депутатов нельзя задерживать, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности.

Будет создан новый орган — Народный совет Казахстана. Его задачи — давать советы по важным вопросам внутренней повестки, помогать укреплять национальное единство, вносить законопроекты в курултай, предлагать общенациональные референдумы.

В Конституцию также вносятся следующие принципиальные положения:

Запрет на двойное и множественное гражданство (раньше его наличие просто не признавалось) — теперь это может стать поводом для аннулирования казахстанского паспорта.

В новой Конституции уточняется, кто может вступать в брак , — прописано, что это «добровольный и равноправный союз мужчины и женщины».

Корректировка статуса русского языка. Как и раньше, в Конституции зафиксировано, что казахский — это государственный язык. Изменения коснулись пункта об использовании языка в госучреждениях: в прошлой версии было сказано, что русский используют «наравне с казахским», в новой — что «наряду с казахским». Разницу в значениях объясняют так: «Первое подразумевает равный статус в использовании, второе — использование вместе, но необязательно на равных условиях».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии референдума так прокомментировал изменение статуса русского языка. «Сам факт опубликования текста новой Конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом и в комментариях, и тем более в оправданиях не нуждается», — сказал он.