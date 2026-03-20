170 тысяч трудоспособных жителей практически не имеют стажа за последние 10 лет.

На финском рынке труда только 23 процента безработных имеют шансы быстро трудоустроиться.

Наибольшие шансы на трудоустройство имеют те, кто моложе 50 лет, обладает образованием и опытом работы, а также не сталкивался с длительной безработицей.

В то же время 42 процента безработных крайне сложно трудоустроить, свидетельствует свежий статистический анализ Аналитического центра деловой жизни EVA.

Всего около 170 тысяч трудоспособных жителей Финляндии практически не имеют трудового стажа за последние 10 лет.

Проблемы в спальных районах и среди молодежи

Безработица особенно сконцентрирована в спальных районах. В Финляндии есть 32 района, где не менее 1000 безработных. Например, в районах Контулa–Весалa–Кивикко в Хельсинки почти столько же безработных, сколько во всей провинции Центральная Похьянмаа.

Структурные изменения теперь затрагивают и ”белые воротнички”. За год число безработных, классифицируемых как узкие специалисты, выросло почти на 11 тысяч человек.

Долгосрочная безработица среди молодежи почти удвоилась за три года. Одновременно сократилось количество первых рабочих мест для выхода на рынок труда.

– Молодым необходимо получить либо образование, либо опыт работы, а лучше и то и другое, чтобы предотвратить затяжную безработицу и социальную изоляцию, – отмечает автор анализа, эксперт EVA и консультант Юсси Пююккёнен.