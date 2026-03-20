Франция впервые пропустила летевшие в Иран бомбардировщики США

В мире
Дата публикации: 20.03.2026
Изображение к статье: Франция впервые пропустила летевшие в Иран бомбардировщики США

Франция впервые пропустила через свою территорию американские бомбардировщики, летевшие в Иран.

Франция впервые с начала войны на Ближнем Востоке разрешила американским стратегическим бомбардировщикам пролететь через свою территорию на пути в Иран. Одним из первых об этом сообщило издание Itamilradar 20 марта. Информацию подтвердили OSINT-аналитик OSINTtechnical и сервис Flightradar24, цитирует "Медуза".

Как пишет Itamilradar, через территорию Франции пролетели два B-52H и два B-1. Все самолеты стартовали с британской авиабазы Фэрфорд в английском графстве Глостершир. При взлете на бомбардировщиках заметили крылатые ракеты.

До этого американские бомбардировщики во время вылетов из Великобритании в направлении Ближнего Востока избегали воздушного пространства континентальной Европы и летали через Гибралтар. Как предполагает издание The Aviationist, планировщики полетов до этого могли не подавать заявки на пролет над территорией европейских стран.

Франция не присоединилась к войне США и Израиля с Ираном, но в начале марта разрешила американским союзникам использовать свои базы на Ближнем Востоке.

Иран ранее в марте нанес удар беспилотником по военной базе Франции в Ираке. В результате атаки один военный погиб, несколько получили ранения.

