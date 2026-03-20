Иран после почти трёх недель войны больше не способен обогащать уран или производить баллистические ракеты, заявил в четверг журналистам в Иерусалиме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

"Иран слабее, чем когда-либо", — сказал Нетаньяху, слова которого приводит газета "Times of Israel". Премьер, однако, добавил, что атаки на Иран будут продолжаться "столько, сколько потребуется".

Нетаньяху вновь подтвердил цели военной кампании, начатой Израилем и США, заявив, что задача заключается в устранении угроз, исходящих от ядерных амбиций Ирана и его баллистических ракет.

Это создаст условия для того, чтобы народ Ирана получил свободу "самостоятельно формировать свою судьбу", отметил Нетаньяху.

Говоря об атаке, проведённой Израилем накануне на газовое месторождение "South Pars" в Иране, Нетаньяху заявил: "Факт №1: Израиль действовал против этого газового комплекса самостоятельно. Факт №2: президент [США Дональд] Трамп попросил нас воздержаться от дальнейших атак. И мы воздерживаемся".