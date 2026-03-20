Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил проведение наземной операции в Иране. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, добиться революции без полноценного вторжения войск на иранскую территорию не представляется возможным.

«Революции не бывают с воздуха — это правда. Должна быть наземная составляющая. У этой составляющей есть множество вариантов. Я позволю себе не раскрывать эти варианты», — сказал он.

Ранее иранский полковник Эбрагим Зольфагари сообщил о подготовке Израиля к провокации. По его словам, Израиль планирует нанести удары по объектам саудовской нефтяной компании Aramco и обвинить в этом Иран.