Системы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов и Кувейта в пятницу утром отразили ракетные атаки Ирана, в свою очередь Саудовская Аравия перехватила иранские дроны, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что осколки от "иранской агрессии" вызвали пожар на складе, однако он был локализован, и никто не пострадал.

Ранее министерство сообщало о срабатывании сирен воздушной тревоги.

Армия Кувейта заявила, что системы ПВО "отвечают на враждебные ракетные и дроновые угрозы", а МВД ОАЭ сообщило о "ракетной угрозе".

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что за чуть более чем один час его силы "перехватили и уничтожили" шесть дронов на востоке страны и ещё один на севере.

На фоне усиления атак Ирана на энергетическую инфраструктуру Персидского залива в четверг дроны поразили нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии у Красного моря и вызвали пожары на двух нефтеперерабатывающих предприятиях в Кувейте.

Иранские удары вечером в среду нанесли серьёзный ущерб крупнейшему в мире газовому промышленному центру в Катаре. Это произошло после того, как Израиль в среду бомбил объекты газовой промышленности Ирана в Персидском заливе.