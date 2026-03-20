Временный президент Венесуэлы заменила всех высших командиров армии 2 642

В мире
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Временный президент Венесуэлы заменила всех высших командиров армии
ФОТО: пресс-фото

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес в четверг объявила, что заменила всех высших командиров армии, проводя новые реформы после захвата и свержения диктатора Николаса Мадуро в ходе операции вооружённых сил США, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Родригес сообщила об этих изменениях в публикации в социальных сетях на следующий день после того, как отправила в отставку многолетнего министра обороны, близкого к Мадуро, и назначила на его место бывшего главу разведки.

"Я объявляю о назначении обновлённого высшего военного командования", — сказала Родригес.

Под давлением США и даже под угрозой насилия Родригес руководит страной, обладающей крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако её экономика разрушена, а население испытывает нехватку продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Она ввела исторический закон об амнистии для освобождения политических заключённых времён Мадуро и реформировала правила в нефтяной и горнодобывающей отраслях, выполняя требования США о доступе к природным ресурсам страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что фактически управляет Венесуэлой и позволяет Родригес оставаться у власти, пока она выполняет требования США.

Родригес пытается удовлетворить как Трампа, так и тех венесуэльцев, которые всё ещё лояльны Мадуро.

Венесуэльская армия, присягнувшая на верность Родригес, является влиятельной силой в стране. Она контролирует предприятия нефтяной, горнодобывающей и продовольственной сфер, а также таможенные операции и ключевые министерства, несмотря на обвинения в злоупотреблении властью и коррупции.

#США #права человека #нефть #коррупция #Венесуэла #реформы #экономика #армия #политика
